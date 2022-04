Video: Muñoncito, el delfín sin cola, volvió a aparecer en La Paloma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Muñoncito es un delfín sin cola que aparece con frecuencia por las playas de La Paloma. Fauna Marina capturó las imágenes del delfín cazando por sí solo. Este “descubrimiento”, así lo definen, sorprendió ya que se pensaba que solo podía alimentarse de animales del fondo del mar.

Este delfín tiene la aleta caudal mutilada y fue visto por primera vez en Uruguay en marzo de 2021. En ese momento, Muñoncito estaba recién lesionado y, a pesar de eso, continúo con vida. La gran mayoría de las veces se lo ve acompañado, salvo en esta ocasión.

Nuevamente pudimos registrar a Muñoncito en playa Los Botes La Paloma, esta vez solitario sin su grupo.

Pero pudimos descubrir que esta cazando por si solo ya que pensábamos que solo podría estar alimentándose de animales del fondo del mar. Muñoncito no para de sorprender. pic.twitter.com/R6xZt8XZtv — Fauna Marina Uruguay (@MarinaFauna) April 12, 2022

Leandro Borba, fotógrafo de la organización Fauna Marina, señaló previamente a El País que la hipótesis es que sus compañeros lo deben ayudar a pescar y cazar y, además, lo deben estar protegiendo de posibles predadores. “Lo deben estar ayudando porque no tiene el impulso de la cola”, explicó.



Los delfines utilizan la aleta caudal para batir el agua de arriba a abajo para desplazarse y para mantenerse erguidos en la superficie. En ese entonces, Borba no ocultó su emoción: “Fue una alegría verlo de nuevo y que seguía activo y disfrutando. Fue increíble saber que está vivo. No sabemos por cuánto tiempo lo estará pero ya es un logro enorme para él”.