Vichy presentó en Uruguay su nueva “Ola Roja”, una apuesta al colágeno y la salud integrativa

Vichy Laboratoires presentó en Uruguay una nueva edición de su “Ola Roja”, una estrategia global de la marca francesa que pone al colágeno en el centro del cuidado de la piel y el cabello a través de fórmulas desarrolladas con respaldo científico, innovación tecnológica y una mirada centrada en la salud integrativa.

Durante el lanzamiento, realizado con especialistas, comunicadores y referentes vinculados al cuidado de la piel, la marca, que pertenece a L’Oréal Groupe, dio a conocer nuevos productos para cuidado facial y capilar, además de una herramienta de diagnóstico basada en inteligencia artificial.

“La Ola roja es el movimiento global de Vichy que pone el colágeno en el centro de la salud, tanto de la piel como del cabello”, explicó Emilia Pena, comunicadora científica de la marca. Según señaló, este nuevo capítulo busca reforzar el compromiso con la comunidad científica y profundizar el desarrollo de fórmulas que potencien el colágeno para prevenir signos del envejecimiento y mejorar la salud cutánea y capilar.

Uno de los conceptos centrales de la presentación fue el de salud integrativa, un enfoque que propone comprender la salud desde una perspectiva más amplia y multidisciplinaria, contemplando factores físicos, hormonales, sociales, psicológicos y ambientales. “La salud integrativa comprende un enfoque centrado en el paciente, viéndolo como un todo”, sostuvo Pena.

Evento lanzamiento Ola roja de Vichy

En esa línea, explicó que Vichy trabaja sobre tres pilares: el estudio del exposoma, la visión multidisciplinaria y el desarrollo de soluciones respaldadas por evidencia científica. El exposoma, detalló, refiere al conjunto de factores internos y externos que impactan sobre la salud a lo largo de toda la vida y que pueden influir positiva o negativamente en la piel y el cabello. “En Vichy somos pioneros en esta investigación”, agregó.

Entre estos factores aparecen cuestiones biológicas —como la genética o las hormonas—, elementos ambientales como la radiación ultravioleta y la contaminación, y hábitos vinculados al estilo de vida, como el estrés, la falta de sueño y la fatiga.

La especialista sostuvo, además, que la marca busca ampliar la mirada tradicional sobre el cuidado dermatológico incorporando una perspectiva multidisciplinaria. “Vichy entiende que la piel va mucho más allá del territorio meramente dermatológico”. En ese sentido, mencionó la posibilidad de trabajar de manera articulada con ginecólogos, endocrinólogos y nutricionistas para abordar distintos factores que inciden en la salud de la piel y el cuero cabelludo.

Nuevos lanzamientos para piel y cabello

En el segmento facial, Vichy amplió su línea Collagen Specialist con dos nuevos productos desarrollados con tecnología co-bonding, que busca estimular y conectar las fibras de colágeno “de forma inteligente” para reforzar la estructura de la piel.

“La idea no es solamente producir más colágeno, sino que ese colágeno se conecte de manera inteligente”, explicó Pena. Según indicó, el colágeno es el responsable de aportar soporte y arquitectura a la piel, por lo que fortalecer esas conexiones resulta clave en la prevención de signos asociados al envejecimiento.

Uno de los lanzamientos fue Liftactiv Collagen Specialist 16 Collagel, una crema en textura gel pensada para pieles mixtas y para climas húmedos. El producto apunta a combinar una sensación ligera y fresca con propiedades antiedad y un efecto de luminosidad inmediata.

La segunda novedad fue Collagen Specialist Noche, un tratamiento enfocado en la reparación nocturna y en acompañar el ciclo circadiano de la piel. Según explicó la especialista, durante la noche la piel activa mecanismos naturales de regeneración, por lo que una reparación adecuada en ese momento puede traducirse en una piel más fuerte y resistente durante el día.

Evento de Vicky, de L´oreal Groupe.

Además del cuidado facial, la marca presentó nuevos desarrollos orientados al cuero cabelludo y al cabello, en línea con investigaciones recientes sobre la presencia de colágeno 17 en esa zona del cuerpo. “Tradicionalmente asociamos el colágeno solamente a la piel, pero Vichy da un paso más allá y lleva todo este conocimiento al cabello”, dijo Pena.

Entre las novedades se encuentra Dercos Collagen 17 Filler, una rutina de tres pasos formulada con complejo procolágeno, ácido cítrico y glicina; el tratamiento busca reparar la fibra capilar, reconstruirla y devolverle resistencia para reducir la rotura del cabello.

La presentación también incluyó Aminexil Clinical Regen Booster, un sérum intensivo pensado para abordar distintos tipos de caída capilar. “No existe una sola causa ni un solo tipo de caída de cabello”, señaló la especialista. “Podemos tener caída por falta de anclaje o por quiebre, y por eso desarrollamos soluciones específicas para cada necesidad”.

El tratamiento tiene una acción dual. Combina Aminexil, una molécula orientada a fortalecer el anclaje del cabello desde la raíz, con un complejo regenerador que busca estimular el crecimiento y mejorar la densidad capilar.

Otro de los anuncios del evento fue la llegada de Scalp Consult Pro, una herramienta de diagnóstico capilar basada en inteligencia artificial que permite analizar el estado del cuero cabelludo para poder obtener un tratamiento personalizado. Está disponible en puntos de venta relacionados y consultorios dermatológicos.

