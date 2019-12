La vasectomía, detrás del tabú: qué tan segura es, detalles sobre el cuidado y la recuperación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parches, pastillas, condones, dispositivos intrauterinos (más conocidos como DIU), inyecciones, implantes subcutáneos o diafragmas son algunos de los métodos anticonceptivos más nombrados y utilizados alrededor del mundo. Excepto el preservativo –que hay masculino y femenino–, el resto de los mencionados son utilizados o aplicados solamente en la mujer. Pero, ¿qué sucede con los hombres y la vasectomía, ese método mucho menos extendido que el resto?

También conocida como esterilización masculina, la vasectomía es definida por muchos profesionales de la salud como el método anticonceptivo más confiable y seguro de todos.

La ley uruguaya establece que es un derecho.

Actualmente en Uruguay, el procedimiento forma parte de las prestaciones gratuitas del sistema de Salud Pública y tiene un costo mínimo, que varía según la mutualista, en lo que respecta al sector privado.

La Ley N° 18.426 de Defensa al derecho de la Salud Sexual y Reproductiva promulgada en diciembre de 2008 reconoce tanto a la vasectomía y como a la ligadura tubaria (cirugía para cerrar las trompas de Falopio en las mujeres) como derechos de los usuarios del sistema de salud. Es por eso que los prestadores de estos servicios tienen la obligación de atender la solicitud del paciente y el no proceder a la intervención ante el pedido puede llegar a determinar una demanda por parte del usuario contra la institución y el médico tratante. También por ley, se establece que el tiempo máximo de espera para estas intervenciones es la misma que la de una cirugía de coordinación, es decir, un máximo de seis meses.

¿Cómo es el procedimiento?

Santiago Cedrés, médico sexólogo y presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica, dijo a El País que cada vez más uruguayos piden la vasectomía, un método anticonceptivo que consiste en la interrupción quirúrgica de los conductos deferentes, es decir, los pequeños canales que se encuentran entre el epidídimo y la uretra conectados entre sí para transportar el semen.



Cedrés explicó que como método anticonceptivo “la vasectomía es 99,9% eficaz” y que “existe una posibilidad que es estadísticamente insignificante de repermeabilización del conducto deferente, pero es algo relativamente remoto”.



Lo que sucede luego de la intervención es que los espermatozoides mueren al no ser eyaculados y son reabsorbidos por el cuerpo. “De allí en más el hombre eyacula líquido seminal, producido por las vesículas seminales y la próstata, pero sin los espermatozoides”, explicó el médico.



Cualquier hombre mayor de edad puede hacerse una vasectomía. Según el marco legal vigente, el solicitante solamente debe firmar un consentimiento. Están habilitados también a firmarlo los menores de 18 años que certifiquen estar legalmente casados o emancipados. Además, en el caso de que el varón sea discapacitado, puede hacerlo el curador.



El sexólogo Cedrés señaló que en Uruguay el perfil de hombre que más frecuentemente pide la intervención es el que tiene alrededor de 40 años y una “paternidad satisfecha”; es decir, son personas que no quieren ser padres o que ya tienen hijos y no quieren tener más.

Tan solo 15 minutos y una recuperación rápida.

El presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica explicó que la vasectomía es un procedimiento que puede realizarse con anestesia local o general y no toma mucho tiempo: dura aproximadamente 15 minutos.



El paciente se opera en régimen ambulatorio, por lo que puede retirarse del hospital el mismo día de la intervención.



La recuperación es rápida, señaló Cedrés, y la recomendación médica es evitar el esfuerzo físico por un lapso aproximado de cinco días. Luego, se indica realizar un reposo relativo.



El profesional agregó que la tranquilidad en la sexualidad respecto a la reproducción es la gran ventaja de este método y que no tiene ninguna desventaja.



Sostuvo, además, que si bien la vasectomía “es una técnica de infertilización que está clasificada dentro de las técnicas anticonceptivas irreversibles”, en realidad, es potencialmente reversible mediante una cirugía compleja. El médico explicó que la cirugía de reversión que se puede hacer suele tener una tasa de éxito del 70% y que no es tan sencillo, ya que requiere microscopio y alta especialización para su realización.



Si luego de la operación el paciente presenta fiebre, hay sangrado o pus en la zona o siente dolor e hinchazón, se recomienda consultar al médico, ya que podría tratarse de una infección.



Los riesgos más comunes asociados a la vasectomía son leves y muy pocas personas tienen complicaciones. El documento que el paciente debe firmar para hacer valer su consentimiento ante el centro de salud proporciona datos básicos que deben ser tenidos en cuenta.



El formulario que deben completar los solicitantes con sus datos personales señala, por ejemplo, que las complicaciones y los riesgos que existen no son más que los que pueden presentarse en cualquier otra intervención quirúrgica: la vasectomía, “tanto por la técnica quirúrgica como por la situación vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad, etc.), lleva implícita una serie de posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad”.

¿Verdadero o falso que afecta la potencia sexual?

La vasectomía es una intervención que se realiza desde hace muchos años en el mundo y que tiene muy pocos efectos secundarios. De todas maneras, hay algunos mitos y creencias alrededor de la misma que circulan sobre todo entre los hombres y que los médicos deben aclarar a los pacientes.



Uno de los mitos relacionados a la vasectomía es que, luego de practicarse esta intervención, el hombre puede ver afectada la potencia sexual. Pero hay distintas investigaciones que afirman que no afecta en lo más mínimo el deseo sexual ni la masculinidad de la persona.



Cedrés señaló que el procedimiento que se realiza “no tiene nada que ver con la potencia sexual” del paciente.



En 2014, la revista The Journal of Sexual Medicine, publicación oficial de The International Society for Sexual Medicine (Sociedad Internacional de Medicina Sexual), divulgó un estudio que mostraba el impacto positivo de la vasectomía en la satisfacción sexual de las parejas.



La investigación liderada por el médico indio Badereddin Mohamad Al-Al utilizó los testimonios de 76 parejas, cuya edad promedio era de 37 años las mujeres y 39 los hombres, y que habían optado por este procedimiento. Los resultados del estudio, denominado El efecto de la vasectomía en la vida sexual de las parejas, mostraron que el 93% de los varones que participaron estaría dispuesto a hacérsela nuevamente y que el 96% de sus parejas la recomendarían a otras personas. En cuanto al rendimiento sexual, las mujeres fueron consultadas y expresaron una mejora significativa en cuanto al deseo, la excitación, el orgasmo, la lubricación y la satisfacción sexual.