Uruguayos recibieron cuatro menciones en la Olimpíada Internacional de Matemática

Cuatro uruguayos recibieron menciones de honor en la Olimpiada Internacional de Matemática (OIM) que se realizó la semana pasada por primera vez de manera virtual, a raíz de la pandemia de coronavirus.

La competencia se celebró entre el lunes 21 y el martes 22 de septiembre y seis liceales conformaron la delegación uruguaya que consiguió las cuatro menciones, el mayor logro que ha recibido nuestro país hasta el momento en estas olimpíadas. “Años anteriores, lo máximo que se obtuvo fueron dos menciones”, contó a El País Leonardo Lois, director de la Olimpíada Nacional de Matemática en Uruguay.

Esta competencia se realiza desde el año 1959 y cada edición es en organizada en un país diferente. Este 2020 iba a ser en Rusia, estuvo a punto de suspenderse por la pandemia, y finalmente decidieron hacerla de manera virtual. Eso sí, de esta forma había algunas complicaciones que había que sortear:

Lois explicó que siempre hay una seguridad muy grande en este tipo de competencias y que esta vez, al no ser presencial, los controles eran aún más rigurosos. “Siempre hay una seguridad muy grande para que los profesores que saben los problemas no tengan contacto con sus alumnos. Entonces, si eso era importante en la etapa presencial, ahora creció mucho más”.



La Universidad ORT ayudó con la infraestructura necesaria para que los jóvenes pudieran participar: cedieron un salón, así como también todo lo necesario, cámaras, escáneres, computadoras, etc.

La primera OIM se realizó en el año en 1959 en Rumania y en aquel momento participaron siete países. Pero con el paso del tiempo la competencia fue creciendo y actualmente son más de 100 los que participan.

Lois destacó que de los estudiantes de todo el mundo que participan en las olimpíadas en los últimos años han salido prácticamente la mitad de lo que es la medalla Fields de matemáticas, que es el equivalente al premio Nobel.

Para obtener los resultados finales, por una parte se hicieron las evaluaciones en Rusia, pero también las hicieron en cada país el tutor y jefe de la delegación. Luego cruzaron los resultados y llegaron a un acuerdo. No hubo dudas: cuatro de los uruguayos resolvieron uno de los problemas de manera perfecta y por eso les otorgaron las menciones de honor.

Uno de los liceales uruguayos estuvo a punto de ganar el bronce pero le faltó apenas un punto: fue puntuado con 14 y necesitaba 15 para la medalla.



¿Qué sigue ahora para estos estudiantes? Lois contó que tres de los jóvenes que participaron en esta olimpíada se incorporarán a fin de año la organización de la Olimpíada Nacional de Matemáticas en Uruguay, por ejemplo como correctores o jurado, y además tienen pueden solicitar becas en diferentes universidades.