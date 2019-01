El uruguayo que pisó la NASA se va a Harvard

Desde Fray Bentos, con una beca completa de casi 400.000 dólares, Joaquín Cortacans, que ya estuvo becado por la NASA, partirá con 18 años de edad hacia la prestigiosa universidad estadounidense de Harvard.



“Esto es como un sueño que comienza hace un montón de años. Siempre tuve ganas de estudiar física pero ese campo aquí en Uruguay, como país chico que es, no está muy desarrollado y hay limitantes para hacer ciertas cosas”, indicó Cortacans a El País.

“Siempre pensé en irme a Europa, hasta que hace algunos años la embajada de Estados Unidos en Montevideo me invitó a ser parte de un programa que se llama ‘fondos de oportunidad’. A partir de eso me dieron un apoyo para financiar algunos proyectos, explorar posibilidades, y sobre todo de guía por parte de funcionarios de la embajada y también de la Alianza (donde aprendió inglés) Ese apoyo me hizo despertar el interés de estudiar en Estados Unidos más qué en Europa”, explicó el joven fraybentino que ya ha participado en una serie de proyectos que le permitieron madurar la idea de apuntar a Harvard, en lugar de asistir a una universidad media.



En 2016 estuvo becado por el programa Space Camp de la NASA y a partir de esa experiencia se empezaron a abrir otras puertas. Por ejemplo, fue invitado a Italia, en donde visitó los observatorios astronómicos europeos. También obtuvo una beca de dos meses en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, en un programa financiado por varias universidades, midiendo órbitas de asteroides.



“Considero que todos esos pequeños pasos que fui dando, que en verdad no fueron tan pequeños, me ayudaron mucho a construir un currículum competitivo para lo que le llaman la piscina de Harvard”, contó Cortacans. Desde el principio, él supo que se trataba de una meta demasiado alta, dado las exigencias que debía sortear. El año pasado se presentaron casi 45 mil personas, de las que 1.900 (4%) accedieron a estudiar en esa universidad.

El edificio: la Universidad es un gigantesco predio con museos. Foto: archivo El País

“Cuando me postulé pensé que tenía alguna posibilidad. Pero siempre es más fácil verse en el 96% restante de la gente que no logra calificar aun pagando sus estudios. Lo manejé con mucha cautela y perfil bajo porque no quería hacerme ilusiones”, contó el fraybentino.



“Por eso, cuando abrí la carta de Harvard fue una sorpresa muy grande y muy emocionante que compartimos con toda la familia, las personas cercanas y por supuesto también con todo el pueblo de Fray Bentos. Por lo que sé, esto es importante incluso para Uruguay”, agregó el joven.

El sueño.

Joaquín Cortacans estudiará en un sitio emblemático: la universidad de mayor prestigio en el mundo, con influencia en la historia política de Estados Unidos, en la economía mundial, y por donde han pasado figuras de toda índole.



“Harvard es un montón de cosas. La universidad más antigua, que dio más presidentes a lo largo de la historia de Estados Unidos y es la universidad con más recursos del mundo.



Tiene la biblioteca privada más grande, con casi 24 millones de libros y la colección de huesos de animales más grandes del mundo, por solo citar algunas características. Por momentos me parece mentira estar estudiando en un lugar que arquitectónicamente parece un castillo europeo y a la vez una iglesia gigante con enormes museos. Es como una combinación extraña y atrapante, y pensar que en poco tiempo voy a ser parte de esa comunidad es algo soñado”, explicó entusiasta.



Pero al desafío de convertirse en físico, le agregó su interés por la política.



“Harvard es bastante flexible y no tengo que declarar una carrera hasta que comience el cuarto semestre. Probablemente me incline por la física pero también me gustaría hacer ciencias políticas, así que quizás estoy manejando la posibilidad de hacer las dos carreras en simultáneo”. contó el estudiante fraybentino al que le gusta multiplicar los desafíos.

Sus comienzos.

Recuerda que su infancia, si bien fue “normal”, sus intereses pasaban por aprender y descubrir cosas a muy temprana edad.



“Nunca lo había pensado pero cuando me pongo justamente a repasar un poco mi vida, recuerdo que de chiquito no me gustaba mirar películas, me gustaba más mirar documentales. Empecé a leer a los 4 o 5 años y cuando terminé los que me habían comprado mis padres, seguí con atlas y enciclopedias de todo tipo. Leía hasta las guías telefónicas por el afán de leer y también por estar activo todo el tiempo”, contó el joven estudiante.



Su curiosidad y su deseo de aprender más y más fue lo que lo ha llevado hasta este lugar de privilegio y expectativa para nada común.

“Creo que fue lo que al final de cuentas me empujó en 2015 a empezar a trabajar sobre proyectos y luego eso se fue extendiendo hasta hoy que llegamos a esto. Ojalá también se siga extendiendo en el futuro”, confió Joaquín, a poco de armar sus maletas e irse lejos, en donde seguirá escribiendo su historia.