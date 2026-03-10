Un encuentro para celebrar a las mujeres: Claudina Rattaro recibió el premio Por las Mujeres en la Ciencia

El lunes 24 de febrero, autoridades nacionales, académicos y representantes del ámbito científico se reunieron para entregar el 18º Premio L’Oréal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia” a la ingeniera eléctrica Claudina Rattaro, distinguida por un proyecto que apunta a diseñar y validar las redes móviles del futuro.

El evento se celebró en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela; el director general de Secretaría del MEC, Carlos Varela; el responsable de SENCI, David González; el director de la Oficina Regional de la Unesco en Montevideo, Ernesto Fernández Polcuch; el director general de L’Oréal Groupe en Uruguay, Nicolás Oberti, además de legisladores, docentes, investigadoras y comunicadoras.

Rattaro, de 41 años, máster y doctora en Ingeniería Eléctrica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (UdelaR), fue seleccionada entre 23 propuestas presentadas en esta edición, enfocadas en áreas como Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y de la Salud y Ciencias Agrícolas. Recibirá un apoyo económico de 22.000 dólares para desarrollar “Future-Mobnet, Framework experimental para el diseño y validación de Redes Móviles 5G/6G”.

Claudina recibiendo el premio por parte de Unesco y L´Oreal

En el escenario, sentada junto a Cosse, la ganadora habló sobre el carácter colectivo del logro. “Este premio me pone muy contenta porque es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en la Universidad de la República, y también a mi recorrido profesional. Ojalá esto inspire a que más chiquilinas quieran estudiar ciencias, hacer estas carreras que son muy desafiantes, porque son carreras que acompañan el desarrollo tecnológico y quizás el trabajo que vayan a hacer en el futuro aún no haya sido inventado”, dijo. Y adelantó el destino de los fondos: “Usaremos el dinero del premio para comprar equipos para mejorar nuestros laboratorios, y también para enviar a investigadores jóvenes a formarse al exterior”.

El proyecto que lidera parte de una constatación: en un mundo hiperconectado, las redes móviles deben adaptarse al crecimiento exponencial del tráfico de datos y a nuevas aplicaciones que exigen capacidades inéditas, desde la realidad extendida hasta la automatización industrial y las redes vehiculares autónomas. Su propuesta busca crear un entorno experimental que combine tecnologías abiertas e inteligencia artificial para diseñar y probar infraestructuras más flexibles e inteligentes. A mediano plazo, la iniciativa aspira a convertirse en un Laboratorio Abierto de Redes, articulando universidades, organismos públicos y empresas, y posicionando a Uruguay como referente regional en telecomunicaciones.

Durante la ceremonia, Cosse —ingeniera de formación, al igual que la premiada— puso el acento en la dimensión simbólica del acto. “En un mundo que es cada vez más cruel, estamos acá, en la casa de la democracia, premiando a una ‘señora universitaria’. Dándole el premio a ella también estamos reconociendo a su mamá, a su hija, a sus compañeras y compañeros, a sus docentes. Todo esto me hace pensar en algo que me resulta importante resaltar siempre: no estamos solas”, expresó.

Mesa de diálogo sobre las mujeres en la ciencia con Claudina, Carolina Cosse y Nicolás Oberti, director general de L'Oréal Groupe

El director general de L’Oréal Groupe en Uruguay, Nicolás Oberti, destacó la continuidad del programa en el país. “Es importante seguir este camino porque si bien se ha mejorado en la paridad y equidad, todavía falta mucho. Desde la primera vez que realizamos este premio en Uruguay, hace 18 años, ha tenido un impacto concreto, no solo para las ganadoras, sino para otras mujeres y niñas que quieren dedicarse a la ciencia”, afirmó.

El premio, creado en 1998 a nivel internacional por L’Oréal en asociación con la Unesco, se ha expandido a más de 140 países y ha distinguido a 132 científicas a nivel global, siete de ellas luego galardonadas con el Nobel en disciplinas científicas. En Uruguay cumple 18 años y ha sido declarado en once ocasiones de interés nacional por el Ministerio de Educación y Cultura.

“La alianza entre L’Oréal y Unesco es la más antigua entre una empresa y un organismo de Naciones Unidas. Esta alianza tiene tiempo, tiene una historia y esa historia nos dice que, si bien hay cosas que han cambiado respecto a las mujeres en la ciencia, todavía falta mucho por hacer, por eso es que el tema sigue como parte de nuestra agenda con mucha fuerza”, dijo, por su parte, Ernesto Fernández Polcuch, de Unesco.

En el cierre del acto, mientras los aplausos se extendían en el salón histórico, la escena encontró varios sentidos: el reconocimiento individual a una trayectoria académica, el respaldo institucional a la investigación científica y, sobre todo, el mensaje hacia las nuevas generaciones. Rattaro espera que este premio sea un impulso para abrir caminos en un campo donde muchas veces el futuro todavía no tiene nombre.

