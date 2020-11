Teletón: en una edición distinta, la solidaridad de los uruguayos logró superar la meta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que no hay que rendirse, que juntos podemos y que siempre es posible: a pesar de las cosas malas que viene trayendo el 2020, este podrá ser un año que sea recordado también así, por sus cosas positivas. Porque cuando hay que redoblar esfuerzos, se hace. Porque cuando hay que estar más juntos que nunca, se logra.



La maratón solidaria de la Fundación Teletón logró su meta de recaudar al menos 110 millones de pesos. Con mucho esfuerzo y pasadas las 22 horas, cuando faltaba poco para que termine la jornada, se llegó a esa primera meta y de inmediato se siguió adelante para la segunda, que era llegar a los $120.896. 492, que fue lo recaudado el año pasado. Y sobre las 23 horas llegaron más buenas noticias: también superaron ese monto, recaudando $121.331.227.

¡Qué emoción! Gracias al esfuerzo de todos los uruguayos, se mantendrá intacta la calidad y cantidad de atenciones. ¡Juntos recaudamos 121.331.227!

¡Qué emoción! Gracias al esfuerzo de todos los uruguayos, se mantendrá intacta la calidad y cantidad de atenciones. ¡Juntos recaudamos 121.331.227!

En un año tan difícil, la empatía y solidaridad de los uruguayos fue ¡increíble! Gracias Uruguay por #DarLoMejorDeNosotros

La Teletón , a raíz de la pandemia por coronavirus, debió trasladar a los hogares la atención a 236 familias para mantener en funcionamiento los programas de rehabilitación.



Además, la tradicional jornada de recaudación que se hace cada año también se tuvo que reinventar.



Si bien se pudo hacer durante 25 horas por los canales 4, 10, 12, TNU, VeraTV, Vera+ y la Red y radios locales de todos los departamentos, pero sin convocar al público, no hubo una instancia final con las familias, conductores, personal de la Teletón y artistas como siempre se hace al cierre.

​

La Fundación Teletón se creó en Uruguay para democratizar oportunidades. Eso se traduce en poner al alcance de todos los niños y adolescentes que lo necesitan, sin importar su nivel socioeconómico, un modelo de rehabilitación física de tercer nivel basado en tres pilares: asistencia, investigación y docencia. Se abrió el primer Centro de Rehabilitación infantil en Montevideo en 2006. El segundo se inauguró en la ciudad de Fray Bentos (departamento de Río Negro), en 2011.



En estos 14 años ha atendido a más de 4.500 niños y adolescentes de entre 0 y 18 años, 60% de ellos provenientes del interior del país.



Aproximadamente, entre 250 y 300 niños y adolescentes solicitan ingresar por primera vez cada año.Hoy se cuenta con un equipo de trabajo de 110 personas (médicos, técnicos y administrativos de apoyo), 100 voluntarios permanentes en los Centros de Rehabilitación y más de 1.000 voluntarios que trabajan el día de la maratón televisiva.

Las historias conmovedoras y los ejemplos de superación: contra ellas no hay pandemia que pueda. Fueron muchas las que se compartieron en las últimas horas y todas dejaron el mismo mensaje, el de no bajar los brazos.



Catalina, por ejemplo, es una niña que desde hace unos siete años se rehabilita con la ayuda de la Teletón. Cuando nació, no parecía tener ningún problema de salud, pero al crecer su madre, que es médica, comenzó a notar que tenía problemas para incorporarse.



Faltaba poco para que la niña cumpliera un año cuando después de varios estudios llegó el diagnóstico: “Confirmaron que tenía AME, una enfermedad neuromuscular degenerativa que no tiene cura y que le atrofia los músculos del cuerpo”, contó su papá.



La pequeña no podía levantar un vaso, peinarse sola, ni siquiera rascarse, recordó. “Hay que armarse y pensar la mejor estrategia para resurgir de esa situación que vino para quedarse, y la fuerza la sacamos de que la familia tiene que estar unida más que nunca, con los abuelos, con los tíos, todos los que ayudan, nos apoyamos y salimos juntos para seguir dándole la mejor calidad de vida a Catalina y a la familia que formamos”, sostuvo el padre de Cata, como la llaman.



Cuando Cata tenía un año y medio llegó a la Teletón y con la rehabilitación hoy puede hacer muchas cosas. ¿Una de las más importantes? Dar abrazos: su papá dijo que antes ella no tenía fuerzas para hacerlo, y que lo pueda hacer es una alegría para todos. “Lo que es imposible, ella lo hace”, dijo la mamá.

¿Es el 2020 un año difícil particularmente difícil? Si, para todos y en muchos aspectos. Pero si hay algo que cada una de las familias que conocemos a través de esta maratón nos enseña, es que todo se puede lograr si estamos juntos.