Tejidos del Corazón: una campaña con 18 años que transforma lana en abrigo en comunidad para miles de niños en Uruguay

Año a año hay una escena que se repite, siempre con fuerza y empuje de la comunidad: ovillos de lana, agujas en movimiento y una circulación constante de personas que se acercan, preguntan y se quedan para juntos hacer actos solidarios. Así transcurrió una nueva edición de Tejidos del Corazón, la campaña impulsada por la Fundación de Secom que volvió a convocar a decenas de voluntarios en Montevideo.

La jornada se realizó el pasado domingo 31 de mayo en el Shopping Tres Cruces, en un espacio que combina tránsito y espera. Durante seis horas, más de 100 personas participaron del tejido colectivo en el que se confeccionaron unas 500 prendas que serán destinadas a niños en situación de vulnerabilidad.

“Desde Fundación Secom estamos muy contentas con la gran convocatoria. Año a año se van sumando más personas y se da una mezcla muy linda entre quienes participan siempre y quienes llegan por primera vez”, señalaron desde la organización.

Prendas y lanas durante la campaña Tejidos del Corazón Foto: Fundación Secom

En crecimiento

Durante este tiempo recorrido el volumen de prendas donadas superó las 10.000 unidades, con destino a merenderos, centros CAIF, escuelas y organizaciones sociales de Montevideo y del interior del país.

Cada jornada es apenas el inicio de un circuito más amplio. Luego del evento, las prendas se clasifican por tamaño y tipo antes de ser distribuidas. Ese proceso culmina en instancias de entrega que, según destacan desde la Fundación, están rodeadas de emoción.

“Lo que más nos queda es la felicidad con la que reciben las prendas los niños. Es algo que no se puede medir”, expresaron.

Voluntarias en el evento de Tejidos del Corazón Foto: Fundación Secom

Más que abrigo

“La continuidad refleja un compromiso con el bienestar, pero también con quienes participan. Para muchas tejedoras es un espacio de encuentro, de intercambio y de ejercicio que hace bien”, indicaron desde Fundación Secom.

La participación mantiene un perfil mayoritariamente femenino, con grupos que se repiten cada año y otros que se suman de forma puntual. En esta edición, además, se registró la presencia de mujeres jóvenes y personas que viajaron especialmente para integrarse a la jornada.

El formato abierto es una de las claves. Aunque la iniciativa nace en talleres dirigidos a socios, el evento central se pensó desde el inicio como un espacio para todos.

Voluntarias en la campaña de Fundación Secom Foto: Fundación Secom

“La idea siempre fue que pudiera participar cualquier persona, sin importar si es socia o no. Eso genera encuentros que no se dan en otros ámbitos y fortalece el sentido de comunidad”, explicaron.

La elección de un punto de alta circulación como Shopping Tres Cruces permite que la campaña gane visibilidad y que nuevos participantes se sumen de forma espontánea. A eso se suman intervenciones que acompañan la jornada, como la participación del coro de la fundación en esta edición. Desde la fundación agradecieron a Shopping Tres Cruces no solo por ceder el lugar, sino también por donar la lana utilizada en el evento.

Sostener en el tiempo

Desde Fundación Secom destacan no solo el rol de las empresas que acompañan la iniciativa y de las voluntarias que hacen posible cada instancia,sino también que el principal desafío pasa por mantener vigente el interés sin alterar la esencia del proyecto.

“Esto se sostiene gracias al apoyo de quienes se suman cada año. Hay una base que permanece y otra que se renueva, y ese equilibrio es lo que permite que la campaña siga creciendo”, concluyeron.

