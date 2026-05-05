Google lanza Fuentes Preferidas en todo el mundo para personalizar el consumo de noticias digitales: cómo seguir a El País

Google lanzó en todo el mundo Fuentes Preferidas, una funcionalidad diseñada para que los usuarios tengan un control directo sobre los contenidos informativos que consumen. Esta herramienta, que ya está disponible en todos los idiomas y en todos los países, permite a los lector elegir qué medios de comunicación y sitios web desean priorizar dentro del buscador. La iniciativa surge en un momento clave para el periodismo de alta calidad, buscando fortalecer el vínculo entre los medios y sus lectores recurrentes a través de una experiencia de navegación mucho más personalizada y eficiente.

Cómo elegir a El País como fuente preferida

Es muy sencilllo asegurar que las noticias de El País aparezcan con mayor frecuencia en el buscador. Al realizar una búsqueda de noticias en Google, se debe localizar la sección de noticias destacadas donde suelen aparecer las noticias periodísticas. Al costado del encabezado, hay un ícono de estrella y al hacer clic en él, se podrán administrar la lista de medios. Se debe buscar El País y seleccionarlo para que el sistema priorice la cobertura sobre la actualidad nacional e internacional en la pantalla de inicio, garantizando acceso directo a la información de confianza producida por la redacción de El País.

El impacto de la personalización de noticias en el buscador Los primeros datos recolectados por Google revelan que la personalización de noticias tiene un efecto directo en el tráfico de los medios de comunicación. Según las métricas oficiales, los lectores tienen el doble de probabilidades de ingresar a un sitio web tras haberlo marcado como una de sus Fuentes preferidas de Google. Desde que se lanzó, el pasado jueves 30 de abril los usuarios ya han seleccionado más de 200.000 sitios de noticias globales y blogs, lo que demuestra una voluntad activa de las audiencias por curar su propio flujo de información diaria.

Alianza con medios y el valor de la información de confianza

John Wiley, vicepresidente de audiencias de Google, señaló que esta innovación representa un avance fundamental para ofrecer al público una mayor autonomía. "Fuentes preferidas ha sido un paso importante a la hora de ofrecer a nuestro público un mayor control sobre cómo descubre y se relaciona con las noticias y la información de confianza", afirmó el ejecutivo.

Wiley agregó, además, que han observado señales alentadoras de que este nivel de personalización puede generar una lealtad más sólida a largo plazo.