Suicidios: la pandemia de la que se debe hablar más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al conocerse las cifras relativas a suicidios registrados en el país durante 2020, el psiquiatra Freddy Pagnussat exhortó a que instituciones sociales y culturales establezcan programas de participación de los jóvenes. No es necesario, a su juicio, que emitan un mensaje directo sobre la prevención del suicidio, sino que la propia acción social brindará la contención a aquel que la necesite para mejorar su calidad de vida.

“El suicidio no puede ser un tema tabú; no puede seguir siendo de lo que no se habla”, dijo en el ciclo de entrevistas de Calidad de Vida en El País.



En 2020 hubo un total de 718 suicidios y el 80% correspondió a hombres, de acuerdo con las estadísticas vitales que publicó el Ministerio de Salud Pública (MSP) en julio. En este sentido, Pagnussat, quien es el encargado del área de internación psiquiátrica de Médica Uruguaya, advirtió que, a pesar de la reducción de casos con respecto a 2019, el fenómeno continúa siendo alarmante. En ese año ocurrieron 723 suicidios. No obstante, el especialista esperaba números peores al tener en cuenta el impacto en la salud mental de las personas que ha provocado la pandemia por coronavirus.

“Cualquiera podría haber pensado que la pandemia nos hubiese golpeado más, dado que ha tenido repercusiones inequívocas desde el 13 de marzo de 2020. Que las cifras no hayan crecido más es, quizás, evidencia de que los planes que se han puesto en marcha están resultando ser efectivos”, comentó Pagnussa