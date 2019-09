Semana del Corazón: 10 minutos para hacer más saludable nuestra rutina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es recurrente: “No hago ejercicio porque no tengo tiempo”. “No me traigo vianda al trabajo y compro comida hecha porque no tengo tiempo para cocinar”. “Tendría que ir al médico a hacerme un chequeo, pero este mes no tengo tiempo”. El denominador común a la hora de no cuidar la salud como se debería es que no alcanzan las horas del día.

Por eso este año el lema de la 28° Semana del Corazón en Uruguay, que comenzó el 23 de septiembre, es “10 minutos para hacerte bien”.

La campaña, liderada por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular (CHSCV) con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, se extiende hasta el 29 de septiembre, cuando se conmemora el Día Mundial del Corazón. El foco está puesto en que con pequeñas acciones que no requieren demasiado tiempo se pueden adquirir conductas saludables que luego se harán hábitos.

Unos pocos minutos para comenzar el cambio.

La doctora Laura Garré, coordinadora del área Educación para la Salud de la CHSCV, dijo a El País que el tiempo es una de las barreras que más se visualizan a la hora de proyectar cambios en la rutina. Durante la Semana del Corazón la idea es transmitir que para comenzar, ese tiempo que hace falta para un cambio de hábitos se puede llevar a unos pocos minutos.

“A veces, a la persona no le es fácil hacer estos cambios. Entonces, 10 minutos es un tiempo estipulado para empezar y después seguir. La idea es que sean 10 minutos varias veces al día. No es una regla universal, pero es un tiempo que se puede visualizar como más factible y a partir de ahí se puede empezar a realizar actividades”, sostuvo.

En lo que refiere a la actividad física se recomienda modificar acciones, por ejemplo: caminar cuando vamos a estudiar o trabajar, sacar a pasear a nuestras mascotas, recorrer la ciudad mientras sacamos fotografías, realizar 10 minutos de caminata tres veces al día o tomarse una pausa activa de 10 minutos en el trabajo. “Podemos intercambiar y en lugar de usar el ascensor para bajar, usar la escalera”, añadió Garré. Lo importante, apuntó, es reconocer esas actividades que no hacen bien para la salud e intercambiarlas por otras que aportan.

Respecto a la alimentación, se sugieren pequeños cambios: 10 minutos para probar y elegir hierbas o especias para condimentar y usar menos sal; leer las etiquetas de los productos para elegir los que tengan menos sodio, grasas y azúcares; comprar frutas y verduras para tener en casa. Dedicarle tiempo a cocinar también tendrá un impacto positivo en la salud.



“Podemos tomarnos tiempo para la planificación. Diez minutos para planificar mi próxima vianda o para llevar la fruta en la cartera, para planificar la compra de verduras para toda la semana o para arrancar con un desayuno que tenga fruta”, añadió Garré.

Se aconseja no fumar ni beber alcohol. Recomiendan tomarse 10 minutos para respirar profundo aire libre de humo; si la persona fuma, postergar un cigarro y pensar que puede postergarlo cada vez más; proyectar cuánto ahorraría si no fumara o no fumar en el auto o en la casa para cuidar a los niños.



En lo que respecta al alcohol, los médicos recomiendan elegir bebidas sin alcohol; dedicarle 10 minutos a explicarles a los hijos el peligro del consumo de alcohol y no beber al manejar o trabajar.

También destacan la importancia de realizarse controles médicos periódicamente, tomarse la presión arterial y pesarse. Aunque estas acciones parezcan pequeñas, son grandes cambios a favor de la salud que harán la diferencia. “Son 10 minutos que se pueden destinar a que conozcan sus cifras, la presión y el peso. Porque no es solo un tema de Uruguay, sino que pasa en todo el mundo, que estamos con un aumento de obesidad y sobrepeso importante”, resaltó Garré.

Y añadió que la Semana del Corazón busca “llegar a toda la población, tanto a los que presentan factores de riesgo como los que no, por lo que el mensaje va enfocado a todos”.

24 muertes por día a causa de las enfermedades cardiovasculares

Según datos que maneja la CHSCV, en Uruguay fallecen en promedio 24 personas por día a causa de enfermedades cardiovasculares, siendo estas las principales causas de discapacidad y muerte prematura el Accidente Cerebrovascular (ACV) y la enfermedad isquémica del corazón.

Los médicos destacan que las actividades de prevención, que son aquellas mediante las cuales se toman acciones que se enfocan en reducir y eliminar las conductas de riesgo para la salud, harían posible evitar, al menos, un 80% de las enfermedades cardiovasculares, lo que repercute en minimizar su impacto y la discapacidad que generan en la población uruguaya.