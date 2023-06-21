Resumen del Nintendo Direct de junio: Super Mario RPG, Super Mario Bros Wonder y más anuncios

Con información de El Comercio/GDA

El "Nintendo Direct" estuvo repleto de anuncios para la Switch este miércoles, con videojuegos nuevos y expansiones para otros juegos existentes.

Nintendo, la popular compañía japonesa de videojuegos, acostumbra hacer estos eventos que transmite en vivo para realizar los anuncios de sus nuevos lanzamientos.

La vuelta de Super Mario RPG

Super Mario RPG, remake de un juego del siglo pasado, sigue la lucha de Mario, Bowser y la Princesa Peach para reunir siete estrellas misteriosas que aparecen por todo el mundo y así evitar una catástrofe. Además, contará con la presencia de los personajes Mallow y Geno.

El anuncio fue acompañado de un tráiler, en el que se evidencia la gran mejora de los gráficos respecto al original, que data de 1996 y solo estuvo disponible en Japón y Estados Unidos.

Super Mario Bros RPG estará disponible el 17 de noviembre en la Switch y la reserva del juego puede realizarse a través de la Nintendo eShop.

Super Mario Bros Wonder

Nintendo reveló el primer adelanto de Super Mario Bros Wonder, un nuevo título en la saga.

El juego de plataformas abandonará la estética de los últimos que siguen al personaje, para concentrarse en un diseño 2D, de desplazamiento lateral (side-scrolling).

También trae como novedad unas plantas llamadas "wonder seed", que cambian de forma los objetos del mapa y al propio Mario. Como curiosidad, habrá una versión de Mario elefante, que fue bien recibida por los seguidores en redes sociales.

Super Mario Bros Wonder se estrenará el 20 de octubre en la Nintendo Switch.

Otros anuncios del Nintendo Direct

Se presentó una expansión de pago para Pokémon Escarlata y Púrpura, llamado "El tesoro oculto del Área Cero".

Pikmin 4 llegará el 21 de julio, pero se habilitará una "demo" disponible para los usuarios el próximo 29 de junio.

Vampire Survivors llegará a la Switch el 17 de agosto; Pokémon Detective Pikachu, el 6 de octubre; Metal Gear Solid Master Collection —los tres primeros juegos de la serie— el 24 de octubre; Head Bangers Rythm Royale, el 31 de octubre; y Persona 5 Tactica para el 17 de noviembre.

Batman Arkham Trilogy y Sonic Superstars, por su parte, llegarán a la consola a finales de año.

Además, se anunció que la consola contará con Just Dance 2024 Edition y Luigi's Mansion 2, con gráficos mejorados. Está previsto también para 2024 el lanzamiento de un juego protagonizado por la Princesa Peach.

El Nintendo Direct se puede ver completo en el video a continuación: