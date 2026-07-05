Restaurante hugo es Marca País Uruguay

Este reconocimiento es gestionado por Uruguay XXI junto con LSQA que tiene como objetivo distinguir a organizaciones que reflejan los valores que posicionan a Uruguay en el mundo.

En un encuentro, que contó con la participación de la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, el CEO de LSQA, Santiago Vázquez, la gerenta de Marca País, Larissa Perdomo y la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira, Soca recibió el certificado que acredita el licenciamiento.

Soca, quien desde hace años es embajador de Marca País Uruguay, destacó que el nuevo restaurante sintetiza su trayectoria profesional y su forma de representar al país a través de la gastronomía. Explicó que cada elemento del espacio remite a su historia personal y al interior del país: los tonos de las paredes evocan la tierra uruguaya, los hornos a la leña recuerdan la cocina de su infancia y la piedra hace referencia al paisaje donde creció.

También reivindicó una cocina basada en la producción nacional y en las tradiciones familiares. “Tenemos un país que es ejemplo a nivel mundial por todo lo que se hace”, añadió.

Por su parte, la directora ejecutiva de Uruguay XXI sostuvo que el restaurante hugo representa los valores de Marca País. “La forma en que se vinculan con los productores, con los productos, con los ingredientes y con los procesos son un reflejo fiel de Uruguay”, indicó Ferreira.

En tanto, la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, subrayó el aporte de la gastronomía a la estrategia de promoción del país como destino turístico.

Rodrigo Mira, Agustina Lanza, Hugo Soca, Gabriela Ferreiro, Gabriel Sanchis.

Germán Amorín, Hugo Soca, Carla Salvadori.

Embajador César Rodríguez Zavalla, Hugo Soca, Embajador Fabrizio Petri.

Andrea Volonté, Hugo Soca, María Algorta, Ana Laura Varsi, Santiago Vázquez.

Luz Mantilla, Hugo Soca, Virginia Fasano.

Larissa Perdomo, Hugo Soca, Ana Claudia Caram, Mariana Ferreira.