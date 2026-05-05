Récord de participación en Desafío Moos 2026 y un salto creativo que busca impulsar la moda uruguaya

En su edición número 11, Desafío Moos vuelve a ocupar un lugar central dentro de la propuesta de Tres Cruces Shopping, esta vez con un récord de inscriptos de todo el país. El concurso, que nació como un desfile en el patio de comidas, hoy se ha transformado en una plataforma nacional que funciona como vidriera para impulsar jóvenes talentos.

“Para nosotros es el programa clave que nos posiciona en el mundo de la moda con públicos jóvenes de todo el país”, explicó Ximena Lema, gerente de marketing del shopping. La iniciativa dejó de estar enfocada únicamente en estudiantes y se abrió a cualquier persona con interés en el rubro. Esa amplitud se ve reflejada en los perfiles que participaron y en la diversidad de propuestas.

Participantes de Desafío Moos 2026



Para Lema, el desafío también funciona como una forma de aumentar su vínculo con públicos jóvenes y posicionarse más allá del consumo tradicional, integrando experiencias alineadas con intereses culturales y creativos.

Desde hace algunos años Desafío Moos se supera constantemente y este año no fue la excepción. La edición 2026 alcanzó un récord de más de 200 inscriptos. La convocatoria, que desde 2025 abarca todo el territorio uruguayo, marcó un punto de inflexión en la propuesta: “Entendimos que era un camino sin retorno”, señaló Lema.

Moda, contenido digital y talento emergente en Uruguay

Exhibición de las propuestas en el nivel 2 de Tres Cruces

La evolución del formato acompaña ese crecimiento. Hace cuatro años, Desafío Moos incorporó el universo digital y sumó la producción de fashion films, una decisión que transformó la experiencia. Ya no se trata solo de diseñar un look, sino de construir una narrativa completa que beneficia a los participantes, a las marcas y al público que disfruta de los resultados.

“Lo que vimos en esta edición no lo había visto en ninguna producción desde que trabajo en Tres Cruces”, afirmó Lema. El nivel, aseguró, fue “muy elevado”.

“Desafío Moos Mundial 2026” es el nombre del concurso de este año. La consigna de esta edición propuso trabajar sobre países participantes del próximo Mundial, invitando a reinterpretar su identidad desde la moda. A cada dupla se le asignó un país para interpretarlo libremente, ya sea desde el arte, la gastronomía, la cultura u otras fuentes de inspiración. El resultado incluyó dos looks, material fotográfico y un teaser de hasta 40 segundos, además de la construcción del proceso creativo en redes sociales.

En total fueron 20 equipos seleccionados, que participaron en equipo o de forma individual, desarrollando una producción de moda integral a partir de un país asignado por sorteo. Durante el proceso, contaron además con el apoyo de intendencias departamentales y embajadas en Uruguay.

“Cada dupla encontró su propia forma de narrar, desde el uso de texturas o la superposición de capas, y aporta miradas distintas para contar su historia. Eso lo vuelve muy enriquecedor”, expresó.

La diversidad también atraviesa a los participantes, ya que se sumaron estudiantes y profesionales de diseño con perfiles de comunicación visual, escenografía, maquillaje, fotografía y creación audiovisual, entre otros.

Jurado de Desafío Moos 2026

El proceso contó con el acompañamiento de referentes del rubro como la diseñadora Matilde Pacheco, Sofía Inciarte, que lidera Moweek, y el fotógrafo Bryan Ojeda, quienes aportaron su experiencia profesional para orientar los proyectos. Según la gerente, su rol fue clave para ajustar y potenciar cada propuesta desde una mirada técnica y conceptual.

La iniciativa contó además con el auspicio de Maybelline y Cisplatina Turismo, la participación de Moweek y el apoyo del Ministerio de Turismo, Uruguay XXI y la Cámara de Diseño del Uruguay.

En la etapa de producción, el maquillaje estuvo a cargo de Maybelline, que acompañó a los equipos aportando una mirada profesional. “Mediante este patrocinio, Maybelline actúa como impulsor del talento emergente en el sector”, señaló Diego Sariotte, gerente de marketing de la marca.

Este año, además, Tres Cruces dio un nuevo paso: la votación comienza con una instancia que busca poner en valor ese trabajo. Las piezas se presentaron en formato cine en Life Cinemas. Posteriormente, formaron parte de una muestra en el nivel 2 del shopping. Allí, pantallas LED exhiben los contenidos hasta el próximo 10 de mayo.

"Poder sentarte en una butaca y ver tu trabajo en pantalla grande es una forma de honrarlo", explicó Lema.

1 / 20: Equipos de Desafío Moos 2 / 20: Equipos de Desafío Moos 3 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 3: Japón 4 / 20: Equipos de Desafío Moos 5 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 5: Australia 6 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 6: Estados Unidos 7 / 20: Equipos de Desafío Moos 8 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 8: Paraguay 9 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 9: Canadá 10 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 10: Suiza 11 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 11: Egipto 12 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 12: Marruecos 13 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 13: Portugal 14 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 14: Sudáfrica 15 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 15: España 16 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 16: Alemania 17 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 17: Panamá 18 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 18: Ecuador 19 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 19: Colombia 20 / 20: Equipos de Desafío Moos. Dupla 20: México

Cómo participar y votar en Desafío Moos 2026 El público cumple un rol central en el concurso, como es habitual. Además de la evaluación del jurado, los visitantes pueden votar a su equipo favorito a través de códigos QR distribuidos en el shopping y en redes sociales. También pueden hacerlo a través de la web de Tres Cruces, y quienes participen de la votación entrarán en el sorteo de dos cheques obsequio de $5.000 para utilizar en locales del shopping.

La votación estará abierta hasta el 10 de mayo. El premio del público incluye un viaje a Nueva York con todos los gastos pagos, en el marco de la Semana de la Moda. El premio, gestionado por Cisplatina Turismo, incluye pasajes, estadía, viáticos y un itinerario que recorre puntos clave de la ciudad, el circuito de street style y espacios icónicos de la moda. Por su parte, el jurado otorgará una pasantía para la campaña de verano de Moweek, una membresía anual en la Cámara de Diseño y $25.000, además habrá una mención especial con premio de $15.000. Las marcas del shopping también participaron activamente, cediendo prendas y acompañando el proceso creativo. “Les entusiasma ver sus productos en propuestas más jugadas, distintas a una vidriera tradicional”, comentó Lema.



El futuro de Moos

“Desafío Moos ya se convirtió en una marca viva que solo puede crecer y evolucionar. No nos podemos permitir ir para atrás”, afirmó Lema. Y agregó: “El mayor interés por participar también responde a un componente aspiracional más fuerte, impulsado por premios y oportunidades concretas dentro del sector”.

El recorrido de ediciones anteriores respalda esa mirada. Varios referentes actuales de la moda local pasaron por Desafío Moos en distintas etapas y hoy continúan desarrollando sus carreras en la industria.

El objetivo es profundizar ese camino y seguir generando oportunidades. “Nos encantaría que más participantes puedan crecer y convertirse en figuras relevantes de nuestro día a día”, señaló Lema.