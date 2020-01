Otra perspectiva del verano: Punta del Este desde el aire y desde el mar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mar, la playa o las olas son gran parte del atractivo turístico que ofrece Punta del Este. Sin embargo, no es el único; en las costas se puede disfrutar de paseos diferentes por mar y aire.

A pocos kilómetros de la península se encuentra el aeropuerto El Jagüel, donde se pueden contratar diferentes servicios para admirar desde los aires el balneario. Viajar en helicóptero es una experiencia diferente e interesante: auriculares mediante, cinturones ajustados y pertenencias aseguradas, la nave se pone en marcha. En el caso de la empresa Progreso Aeroservicios, que se encarga de realizar paseos, el moderno transporte lleva tres pasajeros y un piloto.

Tras unos minutos de calentamiento, durante los cuales la hélice gira con fuerza, el helicóptero se despega de la tierra. Las vistas de Punta del Este aparecen rápidamente debajo: Casapueblo, la Playa Mansa, la Isla Gorriti, el puerto, la península, la Playa Brava, la barra del arroyo Maldonado y sus humedales. El viaje dura un poco más de media hora y la emoción del pasajero es total.

Néstor Santos, responsable de Progreso Aeroservicios, explicó a El País que los paseos en avión o helicóptero van desde Solanas hasta la terraza de Manantiales.

“Punta del Este es extremadamente bonito y está hecho para que no se vea. Con el helicóptero o avión mostramos lo que no se ve y no molestamos a los veraneantes”, indicó.

El piloto contó que desde arriba la vista es “maravillosa, única y, cuando las personas llegan a Solanas, se impactan tanto que dejan de hablar”.

Un paseo para tres personas en avión cuesta US$ 300; en helicóptero, el precio sube a US$ 400 y dura media hora.

Otro de los paseos que se pueden hacer por aire es en parapente y paramotor. La escuela de parapente A Volar Uruguay ofrece recorridos que van desde US$ 60 a US$ 320, dependiendo si el vuelo es con motor o no y el número de personas.

Según explicó Ramón Sierra, instructor de parapente, la cantidad de personas que se animan a estos paseos es muy aleatoria porque depende del clima y el viento. “Hay dos tipos de vuelo con y sin motor y los vientos tienen que venir del sur”, señaló. Los vuelos sin motor se hacen en la zona de Casapueblo y Las Grutas de Punta Ballena.

Según el instructor, lo que más sorprende de este paseo es “la sensación de volar” y observar el paisaje desde el aire. Los vuelos duran entre 15 y 20 minutos y quienes se atreven se llevan, además, el video de recuerdo.

Desde el agua.

En el puerto, los paseos que permiten ver a Punta del Este de otra manera parten en lanchas. El paseo a Isla Gorriti es la opción más económica. El cruce de ida y vuelta en DimaTours sale $ 350 y se puede pasar el día.

Si bien hay un parador, lo ideal es llevar provisiones porque no tiene mucha variedad debido a las dificultades que implica no contar con electricidad.

Otra de las grandes atracciones que ofrece DimarTours es navegar hasta la isla de Lobos y vivir la experiencia de bañarse junto a la colonia. Todos los días a las 12:00 del mediodía sale la lancha que tiene una capacidad para 33 personas y se acerca hasta la isla.

Según comentó Horacio Altez, propietario de las lanchas, el mínimo son ocho pasajeros y el máximo, 33. Los más interesados son los extranjeros. En total, la excursión dura dos horas y llega hasta la isla que se ve desde la Playa Brava.

La experiencia es diferente: a medida que la embarcación se acerca a la isla, miles de lobos curiosean y nadan junto a la lancha. Una vez que se tira el ancla cerca de las rocas –pero no demasiado para no alterar a los lobos– se tiene la posibilidad de bajar y nadar cerca de los más curiosos.

La mayoría de los animales que se acercan son lobos de pelo fino, uno de las dos especies que habitan en la isla y que son muy curiosos y saltan entre los visitantes.

Luego, el regreso permite una vista de la Isla –pero no descenso– donde solo viven tres personas: un especialista de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y dos fareros. Al regreso a la costa se pasa cerca de una caldera de un barco hundido a fines del siglo XIX.