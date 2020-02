Los nuevos videojuegos quieren que te levantes del sofá

Tiffany Ruiz había probado varios gimnasios, aplicaciones, rutinas de ejercicios y dietas; todos para ponerse en forma y perder algo de peso. “Ninguno de ellos funcionó porque ninguno mantuvo mi interés”, dijo.

Ahora, Ruiz está haciendo ejercicio al menos cuatro veces por semana, gracias a un videojuego.

En su habitación, ella corre, se pone en cuclillas, se estira y realiza otros ejercicios como levantamiento de rodillas, todo mientras lucha contra un dragón musculoso y sus lacayos en Ring Fit Adventure, un nuevo juego de Nintendo.

Ring Fit Adventure, creado para la consola Nintendo Switch, es el esfuerzo más reciente de la industria de los videojuegos para convencer a los consumidores de levantarse del sillón y volverse más activos. Los desarrolladores están integrando el acondicionamiento físico como parte de una doble estrategia: retener a los jugadores al ofrecerles un giro en el juego tradicional y atraer a otros nuevos como Ruiz que buscan romper la monotonía de hacer ejercicio.

La campaña atrae a los padres y otros cuidadores preocupados por la cantidad de tiempo que los niños pasan pegados a las pantallas. Además, estos juegos ayudan a contrarrestar el estereotipo del jugador sedentario, sentado en una silla durante horas y horas.

“Los desarrolladores están tratando de llegar a las personas que quieren diversión y ejercicio al mismo tiempo”, dijo Rik Eberhardt, gerente de programas del Game Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts. “Saben que el ejercicio físico es bueno para ellos, pero lo pueden llegar a sentir como una tarea en sus ocupadas vidas”.

Los juegos de fitness representan solo el 1% del mercado, pero la industria en general está creciendo de forma constante. Las ventas de juegos en todas las plataformas generaron US$ 35,4 mil millones en Estados Unidos el año pasado, un 2% más que en 2018, según NPD Group, una firma de investigación de mercado.

“Nuestros últimos datos muestran que el 73% de los consumidores estadounidenses juegan videojuegos de un tipo u otro”, dijo Mat Piscatella, analista de la industria de NPD. “Dada la amplia gama de jugadores, la industria tiene una gran oportunidad para proporcionar más variedad de experiencia de juego”.

Qué es el exergaming.

Los “videojuegos activos” (exergaming en inglés, una palabra que combina exercise con gaming) han existido desde fines de la década de 1980, cuando Bandai presentó Power Pad, una alfombra gris con sensores de presión, para el Nintendo Entertainment System (NES). Los juegos ahora usan sensores de movimiento, relojes inteligentes e incluso realidad virtual para rastrear el movimiento de un jugador.

La jugabilidad también ha cambiado. Algunos videojuegos disfrazan rutinas de acondicionamiento físico en forma de juegos de rol, baile u otras actividades como huir de zombis. Otras son aplicaciones de estado físico y salud que guían a los usuarios a través de entrenamientos con características similares a las del juego, como cuadros de indicadores, comentarios en tiempo real y multijugador.

La consola de juegos Wii de Nintendo popularizó el ejercicio en 2006. Su juego Wii Fit incorporó una tabla de equilibrio para que los jugadores quemaran calorías a través de ejercicios de calistenia y yoga.

“La Wii tuvo la tasa de adopción más rápida en Estados Unidos de cualquier consola en los primeros tres años”, dijo Piscatella. Wii Fit sigue siendo uno de los juegos más vendidos en el país, según NPD.

Los dos principales competidores de Nintendo, Microsoft y Sony, siguieron su ejemplo al agregar cámaras de detección de movimiento a sus consolas. Juegos como Just Dance y Zumba Fitness: Join the Party, que estaban disponibles en las consolas Nintendo, fueron “grandes éxitos” en la era del movimiento, dijo Piscatella.

Desde entonces, la industria se ha volcado por el auge de los dispositivos móviles, que permiten jugar sobre la marcha.

“Las expectativas del consumidor han cambiado dramáticamente”, dijo Piscatella. “La gente ya no solo juega en sus televisores en el living. Ahora quieren jugar cuando y donde sea”.

¡Zombis, corre! entrena a los corredores para completar cientos de misiones, incluida una con la autora Margaret Atwood, para escapar del apocalipsis zombie mientras se corre una 5K. En Pokemon Go, los jugadores capturan criaturas en ubicaciones del mundo real usando realidad aumentada y GPS en sus teléfonos.

Con la esperanza de seguir esa tendencia, Nintendo presentó en 2017 Switch, que funciona como una consola tradicional y un dispositivo portátil. Switch fue la consola de mayor venta en Estados Unidos ese año y ha vendido más de 52 millones de unidades.

“Parte de la creación de Switch es reconocer que la principal competencia de Nintendo ya no es solo Microsoft y Sony, sino también Apple y Google”, dijo Philip Tan, director creativo del MIT Game Lab.

Agregó que Nintendo aprovechó su fuerza para crear juegos que unan el mundo físico y digital. “En lugar de tratar de competir con otros fabricantes de consolas con una mejor cinematografía, han creado una nueva consola innovadora”, dijo Tan.

La compañía se ha centrado en juegos que usan las consolas de nuevas maneras como Ring Fit Adventure, dijo Bill Trinen, director senior de marketing de productos de Nintendo.

“Nintendo quiere crear juegos que alienten a las personas a mantenerse activas y las motiven a mantenerse activas”, dijo Trinen, quien agregó que la empresa esperaba que el formato de aventuras de juegos de rol fomentara que la gente juegue durante más tiempo.

¿De verdad sirven para mejorar la salud?

Muchos videojuegos activos promueven el movimiento, pero todavía se debate si mejoran el acondicionamiento físico. Quienes los critican han señalado que las rutinas de ejercicio son decepcionantes y un estudio de la Escuela de Medicina de Baylor en Houston reveló que los juegos de Wii no lograban que los niños cumplieran los requisitos diarios de ejercicio.

Eefje Battel, una administradora de proyectos en el Campus de Innovación Deportiva de la Universidad Howest de Ciencias Aplicadas en Brujas, Bélgica, afirmó que un elemento que no tiene Ring Fit Adventure de Nintendo es un entrenador que garantice que los jugadores están realizando los ejercicios de forma correcta y segura.

“Si haces una sentadilla, el sistema medirá los movimientos hacia arriba y hacia abajo, pero no monitorea la postura”, explicó.

Nintendo espera que Ring Fit Adventure se convierta en un juego muy vendido como lo fue Wii Fit en su apogeo. Los analistas como Mat Piscatella, de la industria de NPD Group, aún están escépticos.

“Nintendo es único porque está dispuesto a arriesgarse. La mejor versión de Nintendo es cuando hacen cosas muy raras”, comentó. Y añadió: “Ring Fit Adventure podría ser lo más grande o no. Sigue siendo difícil hacer una predicción”.