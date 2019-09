Fight’n Rage es el primer videojuego uruguayo en llegar a las principales consolas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antes de que finalice setiembre, un videojuego será reconocido como el primer título uruguayo en llegar a las consolas más importantes de sobremesa: Nintendo Switch, Microsoft Xbox One y PlayStation 4 de Sony. Se trata de Fight’n Rage, un beat’em up –es decir, de combate cuerpo a cuerpo entre el protagonista y los oponentes– que es obra de solo dos personas: Sebastián García y Gonzalo Varela.

Fight’n Rage recibió el segundo premio en un concurso nacional de videojuegos y luego fue publicado en la plataforma de distribución digital de videojuegos Steam en 2017.

¿Qué sucedió desde esa fecha hasta ahora? Ha ganado descargas y miles de evaluaciones muy positivas y ha generado ingresos para su desarrollador. “El juego vendió bien, lo suficiente para que pueda vivir de esto. Tengo más tiempo para dedicarme a lo que me gusta”, dijo García en entrevista con El País.

El creador de Fight’n Rage, con más de 20 años de experiencia en el rubro, pudo finalmente dedicarse únicamente a esta actividad. Antes trabajó para Batovi Games en la primera versión del Pixel Cup Soccer (llamada en ese entonces Garra Fútbol) pero García prefiere trabajar solo. Por ejemplo, en los tres años y medio que destinó a la creación de Fight’n Rage solo contó con la colaboración de Gonzalo Varela para la composición de la banda sonora (formada por más de 40 piezas).

Un puntapié para el juego fue su inclusión en Humble Monthly, un servicio de suscripción mensual de videojuegos con el que García arregló un precio. Esto hizo que se hiciera conocido en otro público. Además, Fight’n Rage captó la atención del estudio español Blitworks que, dos años después, lleva el juego a las consolas de sobremesa.

“El juego tuvo cierto éxito cuando salió en Steam. Es un logro bastante grande. Vengo haciendo juegos desde hace más de 20 años y fue el primero que puse a la venta. Ya fue un logro haber hecho un juego por el cual la gente esté dispuesta a pagar”, comentó García a El País.

Y añadió: “Yo estaba absolutamente seguro que el juego era bueno. Sabía que le iba a ir bien. Solo que no tenía las herramientas para probárselo a alguien”.

Hoy, Fight’n Rage cuesta $ 85 en Steam por una promoción, pero su precio original es $ 429. Hay que esperar al lanzamiento el jueves 26 para Nintendo Switch y el viernes 27 para Xbox One (todavía no hay fecha designada para PlayStation 4) para conocer luego las ventas en estas plataformas. “Después te cuento si me compro un yate o no”, bromeó García.

Fight’n Rage fue publicado en la plataforma de distribución digital de videojuegos Steam en 2017

La escena indie en Uruguay.

Fight’n Rage era, hasta ahora, un juego disponible para Windows. En cuestión de género, es un beat’em up en 2D considerado como “puro y clásico”, es decir, inspirado en la era dorada de los videojuegos de peleas de las maquinitas (o arcades) de la década de 1990 al estilo del Final Fight y Street of Rage 2. “Juego bastante seguido a ellos”, apuntó García.

Una propiedad característica de Fight’n Rage es que hay varios caminos alternativos, escenas y finales que cambian en función de las decisiones del jugador.

García dijo no estar muy al tanto de lo que ofrece la industria uruguaya de videojuegos. “La escena indie es variopinta en un país chico. Se apunta mucho a los juegos para móviles, lo cual es una movida bastante acertada si pensás en el negocio, porque son juegos con alcance más realizable”, analizó.

No obstante, el desarrollador dijo que trabaja conforme al “enamoramiento” que le ocasiona un proyecto. Por ejemplo, antes de empezar a programar Fight’n Rage, trabajó durante todo un año en otra idea. No logró apasionarlo y la abandonó. Y de Fight’n Rage sigue enamorado.