Nuevos Huawei Mate 30 se filtran días antes de su presentación: ¿vienen con Android?

Huawei presentará este jueves su tercer teléfono insignia del año, una de las alternativas a la línea del iPhone 11 de Apple y a Galaxy S10 y Note 10 de Samsung. La serie Mate 30 es, además, la de smartphones con Android más controvertida de 2019 gracias a la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump con China.

No obstante, no hay que esperar al jueves. Gracias a una filtración reciente, se conocen las particularidades de toda la línea.

La información proviene del analista Evan Blass a través del sitio The Verge e incluye imágenes de los cuatro dispositivos: el Mate 30 Pro de gama alta, el Mate 30, el Mate 30 Lite y el Mate 30 Porsche Design. Según los informes, el Mate 30 Pro y el Mate 30 estarán alimentados por el nuevo chip Kirin 990 SoC, que tiene soporte 5G, por lo que es probable que sean dispositivos 5G.

La característica más notable del Mate 30 Pro es un nuevo módulo de cámara circular en la parte posterior con cuatro sensores, incluidos dos lentes de 40 megapíxeles, según los informes. En el frente hay una muesca más grande que en el Mate 30, que contiene componentes de desbloqueo facial Huawei 3D de segunda generación.

Lo más destacado del teléfono es la pantalla en cascada que presenta curvaturas extremas en ambos bordes. El teléfono solo tiene un botón físico, el de encendido. Según los informes, los controles de volumen están integrados en la pantalla.

El Mate 30 Porsche Design será una variante del Pro que viene en un llamativo color rojo o negro.

En cuanto al Mate 30, se parece al Pro pero tiene una muesca más delgada y no tiene pantalla en cascada. No hay imagen de la parte posterior del Mate 30, por lo que aún no se sabe si tendrá el mismo módulo de cámara distintivo, pero se espera que incluya una cámara de doble lente en la parte delantera y un sensor de huellas digitales en la pantalla.

Se cree que el modelo Lite –el más barato de la línea– usa el chip Kirin 810 y se ve bastante diferente del Mate y el Pro. El orificio de la cámara frontal se coloca en la esquina superior izquierda y cuenta con una cámara de cuatro lentes en la parte posterior colocada en el centro dentro de un módulo de cámara cuadrado. El sensor de huellas digitales también se coloca en la parte posterior del teléfono.

¿Qué sucede con Android?

Según Evans, Huawei usará Android para la gama Mate 30, ya que es un software de código abierto. Sin embargo, los dispositivos se enviarán sin aplicaciones de Google como Maps y YouTube debido a las restricciones actuales de EE.UU. Eso también significa que los teléfonos no tendrán acceso a Play Store, por lo que muchas aplicaciones de Android pueden ser inaccesibles en los dispositivos.