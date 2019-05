Nuevo libro de Daniel López Rosetti propone herramientas para gestionar vida y salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Todo electrodoméstico, producto o programa de computación que se adquiera viene con su manual de instrucciones. Por el contrario, nosotros llegamos a este mundo sin un manual de usuario”.

Con esta oración comienza el último libro del médico argentino Daniel López Rosetti, titulado “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario”, de editorial Planeta. El texto, que fue presentado el viernes en Uruguay, se propone ser un manual para reconciliar lo que la filosofía y la historia han divorciado durante tanto tiempo: la razón y las emociones.



“Siempre digo que cuando comprás un electrodoméstico y viene con el manual del usuario, te dice hasta cómo abrir los paquetes. Sin embargo, nosotros en la vida venimos sin el manual del usuario”, insiste Rosetti.



“Este tipo de problemas los observo en el hospital. Hay pacientes con los que la farmacología no alcanza porque hay cuestiones no formales en algunos casos”, aseguró el cardiólogo especializado en estrés y psiconeuroinmunoendocrinología.



López Rosetti apunta a la falta de herramientas en educación emocional como uno de los principales problemas del ser humano en la actualidad: “Las personas sufren distintas afecciones por cuestiones de manejo emocional”, sostuvo.



Los mecanismos hacen que las personas conozcan sus organismos y por esa razón es importante comprender el efecto que ellas tienen sobre la salud del ser humano, destacó López Rosetti.



Según el médico, “cuando las personas aprenden esas cuestiones empiezan a gestionar de manera más emocionalmente inteligente su realidad”. Es por esa razón que se debe aprender el “mecanismo de pensamiento del sentimiento”, destacó.



Su nuevo texto, “apunta a que la persona sea artífice de su destino” y a que “ponga foco en sus procesos mentales ante ciertas circunstancias y repiense sus características como persona para gestionar las experiencias adecuadamente”.



Los recursos.

El libro de López Rosetti contiene once capítulos en los que busca hacer reflexionar al lector, autoconocerse y termina con un test de inteligencia emocional para diagnosticar cómo se encuentra el individuo en este aspecto.



Este “manual del usuario” no está escrito con términos complejos: “Utilizo metáforas como Titanic, 2001: odisea del espacio, Los puentes de Madison, entre otras. Busco que sean temas muy comunes y sirvan para hacer entender que hay decisiones en la vida que son dicotómicas y otras que no. Nos tenemos que sentar, parar y reflexionar”, destacó el autor.



En la primera parte del libro, López Rosetti hace un recorrido por las principales corrientes filosóficas de la historia, comenzando por la Antigua Grecia y la filosofía oriental, para demostrar cómo se ha ido gestando la desasociación de corazón y mente: “De algún modo en Occidente fue el dominio de la razón ante la emoción. En cambio en Oriente es la razón versus la emoción, que nace en esa parte del mundo con Siddharta Gautama. El camino fue diferente”, explicó.



El texto explora la relación entre las emociones y la salud, la mente, la empatía, entre otros. A su manera, brinda distintas herramientas al lector para enfrentarse de una forma eficiente a los diferentes desafíos de la vida cotidiana.



Según el autor, dividir razón y emociones es un error que no permite llegar a un estado de bienestar.



“En el libro, bienestar y equilibrio es el sinónimo de felicidad y a eso dedico mi último capítulo”, subrayó. “Somos la integración de ambas cosas: razón y emoción”, concluyó.