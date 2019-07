Los motivos por los que el cofundador de Wikipedia llama a un huelga de redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dependiendo de a quién se le pregunte, las redes sociales podrían considerarse uno de los mayores avances tecnológicos de nuestro tiempo o la perdición de nuestra existencia colectiva.

Cada uno decide si eso es bueno o malo. Larry Sanger, cofundador de Wikipedia, la mayor enciclopedia colaborativa en línea, ya tomó posición: sostiene que son nefastas. Por tal motivo, convoca a un boicot este 4 y 5 de julio y llamó a efectuar la “Declaración de Independencia Digital”.

Sanger les critica -en particular a Facebook- el uso indebido de la información personal de los usuarios y la naturaleza fría y distante de los algoritmos. En su blog se lee: “Estamos pidiendo un boicot o huelga de las grandes redes de redes sociales centralizadas. Como afirma esta nueva Declaración de Independencia Digital, poseemos los derechos digitales de libertad de expresión, privacidad y seguridad. Han abusado sistemáticamente de nuestros derechos”.



El boicot, que irónicamente usará el hashtag #SocialMediaStrike -la idea es que no se utilicen las redes sociales, pero sí se puede para compartir este tipo de mensajes-, pretende “exigir que las corporaciones gigantes y manipuladoras nos devuelvan el control sobre nuestros datos, privacidad y experiencia de usuario”. Sanger no escatima en consideraciones: dice que las corporaciones detrás de ellas son “insensibles”, “secretas”, “controladoras” y “explotadoras”.



Además, el activista invitó a los desarrolladores a crear bots que envíen mensajes automatizados sobre la campaña de protesta y a los administradores de sitios web a que también hagan alusión a la iniciativa.

Wikipedia. Foto: Archivo

A juicio de Sanger, cuantas más personas se unan, mejor se demostrará que la gente está insatisfecha con el poder de Facebook y Twitter. Sanger cree que la huelga provocará cambios en estas redes, por lo que otorgará a los usuarios un mayor control sobre sus datos.



La iniciativa se lee como un intento un tanto novedoso para tomar posición en el clima digital actual, que está atravesando una ola de escándalos de seguridad de datos e influencia en resultado de elecciones. Pero no es sorprendente para el activista. Sanger, que actualmente ayuda a administrar un sitio similar a Wikipedia llamado Everipedia, se ha considerado durante mucho tiempo como un defensor del “internet gratuito”.



Este quiere regresar a los primeros días de internet, cuando en lugar de gigantescos “imperios” existían muchas redes descentralizadas dirigidas por individuos independientes que no podían beneficiarse de la venta o el intercambio de información personal de los usuarios.

Jugadores.

Sanger es considerado un jugador fundamental en internet: Wikipedia es el quinto sitio más visitado. Como un proyecto de código abierto, varios gigantes de la tecnología dependen de sus entradas para entregar información a los usuarios: los motores de búsqueda como Google y los asistentes de voz.



Por lo tanto, el llamado de Sanger a boicotear las redes sociales significa que los jugadores clave en Silicon Valley están cada vez más divididos sobre temas candentes como la privacidad de los datos y la naturaleza del discurso en línea.



Recientemente, Sanger ha sido crítico hasta con su propia invención que no está ajena a la manipulación ideológica de sus artículos.