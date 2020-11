Es momento de mejorar tu tapaboca de tela para aumentar su eficacia, según estudio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los tapabocas ya forman parte de nuestro día a día debido a la pandemia del coronavirus. Hay de distintos formatos, telas, colores y diseños. Las mascarillas de tela son efectivas para prevenir el contagio del virus. Pero una investigación publicada por MedRXiv y difundida por el New York Times encontró que para mejorar todavía más la eficacia de los tapabocas de tela es necesario realizar pequeñas modificaciones.

El estudio expresó, a su vez, que no es necesario utilizar las mascarillas médicas N°95 para poder evitar el contagio del COVID-19, sino que las de tela son aptas para evitarlo. Sin embargo, debe tener el ajuste adecuado y tener un buen filtro. Estas pequeñas modificaciones pueden aumentar la protección y así disminuir el riesgo de contagio de coronavirus.

¿Cómo mejorar el tapabocas de tela?



-Utilizar tres capas (más que dos). Los expertos que realizaron el estudio recomendaron que entre las dos capas del material exterior se agregue un filtro. Linsey C. Marr, profesora de ingeniería civil y ambiental en Virginia Tech, consideró, según The New York Times, que se puede utilizar el material de la mascarilla quirúrgica para crear este filtro, también se puede utilizar el filtro de café. Otra opción es utilizar la mascarilla de tela sobre la mascarilla quirúrgica.



-Material flexible. Los materiales más rígidos se adaptan menos al rostro y dejan espacios sin cubrir. En cambio, los tapabocas realizados con un material flexible permiten una mejor adaptación al rostro y una mayor seguridad.



-El ajuste. Son mejores aquellas mascarillas que permiten atarlas por detrás. Incluso más que las que tienen elástico para las orejas. ¿Por qué? Porque estas últimas pueden dejar espacios entre la protección y el rostro.



-Protectores faciales. Pueden utilizarse para protegerse del coronavirus, pero deben usarse con tapabocas. Los protectores faciales, agrega el sitio, ofrecen poca protección. El aire se filtra y entra por los bordes del protector. Sí se puede combinar con tapaboca para proteger la nariz, la boca y los ojos.