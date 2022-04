Milagros Costabel contó de su emoción al presentar libro de autor uruguayo en Harvard

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Milagros Costabel, la joven coloniense no vidente que estudia en la Universidad de Harvard, contó este miércoles que presentó Las Hortensias, libro del autor uruguayo Felisberto Hernández, en su clase de literatura en la institución estadounidense.

“Ayer tuve la posibilidad de presentar a un autor uruguayo en mi clase de literatura latinoamericana- hablé de Felisberto Hernández y sus excentricidades, que son un montón. Estudiamos Las Hortensias, un libro muy curioso -y turbio- suyo, y me tocó presentarlo a mí”, manifestó la joven en su cuenta de Twitter.



“Siento que a través de esa clase muchos chicos están empezando a poner a Uruguay y a nuestros autores en el mapa literario”, sostuvo. “Ayer, mientras hablaba, no podía (parar de) pensar lo loco -y hermoso- que me parecía estar hablando de gente destacada de mi propio país en un lugar como este”, añadió.

En la misma publicación, Milagros anunció que está terminando el semestre y que “por fin” va a pasar a segundo año.



“Poco a poco, estoy empezando a ver lo que quiero hacer en mi futuro”, agregó. La joven está buscando planes para el verano (invierno en el hemisferio sur), “pasantías y esas cosas”, explicó. “Tengo muchas ganas de explorar distintos campos y conocer cosas nuevas, así que es época de postulaciones”, apuntó.

También espera su cumpleaños, que va a poder celebrar en poco más de un mes en su país de origen. En este sentido, relató: “Quiero pasar estos meses de vacaciones en Uruguay haciendo cosas en línea o trabajando en Uruguay si sale la oportunidad. Este va a ser el único verano que me voy a poder tomar con tranquilidad, porque el resto se esperan más cosas de nosotros, así que quiero aprovecharlo”.



“No se imaginan cuánto lo extraño (a Uruguay), especialmente la cercanía y calidez de la gente allá”, dijo Milagros. “Son cosas chiquitas que no te das cuenta hasta que estás lejos, pero a mí en mi día a día me afectan mucho”, contó, y finalizó: “No puedo esperar para volver”.