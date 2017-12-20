Meghan Markle asistió al almuerzo navideño de la familia real británica

Compromiso

La prometida del príncipe Harry, la actriz Meghan Markle, acudió hoy junto a su pareja al tradicional almuerzo navideño que la familia real británica celebra por estas fechas en el palacio de Buckingham, informan los medios locales.

EFE

La actriz estadounidense acompaña a Harry en una comida con la familia real días después de anunciarse la fecha de su boda, que se celebrará el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a las afueras de Londres.

La reina Isabel II, de 91 años, almuerza con sus familiares cada año antes de desplazarse a la residencia de Sandringham (al este de Inglaterra), donde acostumbra pasar las navidades.

La pareja llegó al palacio este mediodía, igual que los duques de Cambridge, William y Catherine, que acudieron en un coche con sus dos hijos pequeños, el príncipe George y la princesa Charlotte.

También se vio entrar en el palacio al príncipe de Gales y su mujer, la duquesa de Cornualles.

El príncipe Harry y Meghan Markle, que también pasarán la Navidad en Sandringham con la reina, han sido noticia en las últimas semanas después de que el pasado 27 de noviembre la Casa real anunciara su compromiso tras una relación de poco más de un año.

