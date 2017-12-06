Los icónicos taxis de Londres pasan a eléctricos

CAMBIO DE MATRIZ ENERGÉTICA

Los primeros modelos eléctricos de los emblemáticos taxis londinenses, los conocidos como ‘black cabs’, empezaron a circular el martes en la capital británica, un cambio destinado a contribuir a la reducción de la contaminación en la ciudad.

AFP Taxis de Londres. Foto: Pixabay

Los estrenados taxis cumplirán con las estrictas regulaciones de emisiones requeridas para todos los taxis nuevos de Londres a partir de 2018.

Estos black cabs empezaron a remplazar a los viejos taxis diésel. Se espera que para 2021 haya unos 9.000 taxis eléctricos -cerca de la mitad de la flota actual- operativos en la ciudad.

"El vehículo es totalmente nuevo y es una experiencia mucho mejor, tanto para los taxistas como para los pasajeros", dijo a la AFP Chris Gubbey, director ejecutivo del London Electric Vehicle Company.

"El manejo es mejor y es muy silencioso", añadió.

La renombrada London Taxi Company ha estado fabricando los black cabs londinenses durante casi 70 años en Coventry, en el centro de Inglaterra.

El fabricante fue rescatado de la suspensión de pagos por el fabricante de automóviles chino Geely, propietario de Volvo, que lo compró en 2013.

Los nuevos taxis mantienen mucho de su diseño característico, pero son bastante más grandes, dando capacidad para un sexto ocupante.

Estos modelos eléctricos se han actualizado con wifi, cargadores USB, un enchufe y un lector de tarjetas de pago sin contacto en la parte trasera.

Y el nuevo techo transparente permite a los pasajeros contemplar el paisaje urbano.

"La calidad es increíble. A los clientes les va a encantar. Es tan suave y silencioso", declaró Peter Powell, de 61 años, taxista londinense desde hace 22 años, y que estuvo probando los nuevos black cabs durante los últimos dos meses.

Este modelo produce cerca del 10% del dióxido de carbono emitido por las antiguas unidades.