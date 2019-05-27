La revancha de las bacterias: por qué estamos perdiendo la guerra

Investigación

Las bacterias se están rebelando. Están ganando la batalla contra los antibióticos siendo más sagaces que nuestros medicamentos maravillosos. Este video explora las sorprendentes razones. Un video del New York Times para El País.

VEA EL VIDEO

Antes de la penicilina, un corte, un golpe o una mordida podía ser fatal. Los antibióticos llegaron para salvar vidas al mundo, allá por 1940. Pero algo está pasando que las bacterias están siendo cada vez más resistentes. En este video del New York Times, buscan investigar si llegamos al fin de la era de los antibióticos y por abusar de su uso, ya no son tan infalibles.