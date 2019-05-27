Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Vida Actual

La revancha de las bacterias: por qué estamos perdiendo la guerra

27/05/2019, 09:22
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Un trabajador de la salud sostiene varios ejemplos de medicamentos. Foto: Unsplash

Investigación

Las bacterias se están rebelando. Están ganando la batalla contra los antibióticos siendo más sagaces que nuestros medicamentos maravillosos. Este video explora las sorprendentes razones. Un video del New York Times para El País. 

Un trabajador de la salud sostiene varios ejemplos de medicamentos. Foto: Unsplash
VEA EL VIDEO 

Antes de la penicilina, un corte, un golpe o una mordida podía ser fatal. Los antibióticos llegaron para salvar vidas al mundo, allá por 1940. Pero algo está pasando que las bacterias están siendo cada vez más resistentes. En este video del New York Times, buscan investigar si llegamos al fin de la era de los antibióticos y por abusar de su uso, ya no son tan infalibles. 

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

The New York Times

Te puede interesar