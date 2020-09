¿Qué es y cómo jugar al Among Us, el juego que es tendencia en Twitch?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Le salió competencia a Fall Guys? Among Us se ha convertido en el videojuego del momento. Si bien se encuentra disponible desde junio de 2018, recientemente alcanzó su mayor pico de popularidad debido a que varios streamers empezaron a jugarlo de forma activa. Pero, ¿qué es exactamente y por qué se ha convertido en uno de los títulos más vistos de la popular plataforma Twitch? Entérate aquí de todos los detalles sobre este fenómeno que es tendencia en Twitter y Google.

¿Cómo se juega?

En cada partida, entre 4 y 10 jugadores conectados en línea deben reparar una nave averiada. El problema está en que uno o dos tripulantes, dependiendo del número de jugadores, serán impostores que tendrán como objetivo matar al resto de su equipo.

El reto está en identificar al impostor, quien luce exactamente igual que sus compañeros, y reparar la nave averiada, al mismo tiempo que los impostores intentan eliminar disimuladamente a los otros tripulantes.



Durante el juego llegará un momento en que todos votarán sobre quién creen que es el traidor. Si fallan, la persona más votada morirá, pero seguirá en el juego como fantasma sin poder hablar con el resto.



Aunque el juego debutó oficialmente, InnerSloth, el equipo desarrollador del título, confirmó que se encuentran trabajando en una secuela que sería lanzada el 2021.



El juego está disponible en iOS, Android y también en Steam. Para obtenerlo, solamente debes escribir el nombre del juego en el buscador de cada plataforma.

Trucos del Among US

Si bien la ola está en crecimiento, existen gran cantidad de trucos para que puedas ganar en Among Us y logres obtener el puntaje mayor a fin de competir con tus amigos o equipo contrario. Sigue estos pasos:



-Cómo ser un impostor: si lo tuyo es construir cosas en Among Us este truco te vendría bien. Para ello deberás acceder como invitado dentro del juego. Luego ingresa a una partida y espera a que se llene la sala de espera. Cuando todos los jugadores estén listos y empiece la cuenta atrás para empezar partida, entra en las opciones de personalización y cambia de color varias veces hasta que seas elegido como Impostor.



-Ten cuidado con los cadáveres: siempre desconfía de los jugadores que te informan sobre los cadáveres y trata de no quedarte solo en zonas alejadas, ya que podrías perder. Si las luces se apagan, trata de huir. Y sobre todo, cuando estés reunido con los demás, trata de quedarte en el centro.

Guarda silencio: Cada vez que inicies una partida, siempre desactiva el micrófono. El objetivo es que no distraigas a los demás con los comentarios que realices, ya que esto generará a que puedas perder la partida.



-Usa el escaneo: una de las tareas que puede encontrar un tripulante es “Enviar escaneo” en Medbay. Para esta tarea, un tripulante debe permanecer en el escáner durante 10 segundos. Tras ello aparecerá un escaneo holográfico verde sobre el reproductor y completará la tarea.



-Lee siempre los textos: si prestas atención a los textos y no los pasas rápidamente, verás que puedes encontrar más cosas que muy pocos han visto. Hay códigos secretos que puedes realizar mientras empiezas a jugar, eso te hará ganar puntos extras frente a los demás.