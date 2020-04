Jitsi Meet: una aplicación para videollamadas más seguras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Zoom se vio enroscada en una polémica por la seguridad de los usuarios y las videollamadas que realizaban. Primero, entregaba más información de la debida a Facebook (en usuarios de iOS); luego de que este problema estuvo solucionado, el Washington Post publicó que miles de videollamadas privadas quedaron expuestas en la web y, por último, que 500 mil cuentas se venden en la Dark Web.

Frente a esta situación, otras plataformas de videollamada han tomado vuelo. Una de ellas es Jitsi Meet. De acuerdo a Página 12, esta aplicación es de software libre y, a su vez, permite analizar el código de la videollamada creada para obtener información sobre qué hace con los datos.

El “cifrado de extremo a extremo” es una herramienta que la app usa para proteger las videollamadas. No solo los datos estarán seguros, sino que, además, en caso de que un participante no autorizado intente entrar a la videollamada no podrá ver ni escuchar nada.



Esta aplicación está disponible para descargar tanto en App Store como en Google Play, además de tener una versión web.

¿Qué más debes saber de Jitsi Meet? No tiene límite de usuarios y no es necesario hacerse una cuenta para poder usar la aplicación. Además, las reuniones están protegidas por una contraseña.