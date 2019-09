Expertos impulsan investigación clínica para facilitar tratamientos para el cáncer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El desarrollo de estudios clínicos oncológicos (investigación de nuevos tratamientos o procedimiento médico en pacientes humanos) facilitaría el acceso a nuevas drogas a más del 50% de los pacientes oncológicos de Uruguay. Así lo expresó Carlos Barrios, director ejecutivo de la Latin American Cooperative Oncology Group (Lacog), quien afirmó que esto es viable por el “tamaño del país, su disposición geográfica, número de pacientes oncológicos y el control del sistema de salud” y ayuda “al problema de acceso a tratamientos costoso, brindando al paciente mejores posibilidades”.

Barrios realizó estas declaraciones durante una mesa redonda en el Foro Pequeños Países, Grandes Oportunidades, La Investigación Clínica, una oportunidad país, organizado por la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay (Sompu) y Uruguay XXI, el sábado 14 de septiembre en Parva Domus.

Barrios también es director del Centro de Investigación en Oncología de Sao Lucas (Brasil) y del Instituto de Cáncer del Hospital do Câncer Mãe de Deus, de Porto Alegre

Por su parte, Luis Ubillos, presidente de Sompu, alertó que desde hace años no se hacen estudios clínicos en el país y, por tal motivo, Uruguay ya no está en el circuito internacional.

Para volver a figurar, aconsejó comenzar a conquistar el mercado exterior “lentamente”. “Tenemos la maquina desaceitada. Hay que saber eso y para que empiece a moverse otra vez hay que comenzar con cosas de bajo riesgo, ganarse la confianza, dar ese paso. Si se avanza, esto trae beneficios para el país, las instituciones de salud, los equipos técnicos y no técnicos y sobre todo, los pacientes”, remarcó.

Luis Ubillos, presidente de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay

Gustavo Arroyo, consultor de la Unidad de Investigación Clínica (UIC) del Casmu, destacó que en 2012 la institución creó la primera unidad de investigación clínica del Uruguay. Desde entonces se lograron 158 protocolos activos con 56 publicaciones, aunque reconoce que no se llegaron a registrar en el Hospital de Clínicas.

“A partir de la nueva reglamentación (un decreto que fija como máximo un tiempo de 60 días para la aprobación de un estudio clínico) tendremos tres estudios publicados”, agregó. “Con el apoyo de la ANII en los tres estudios que tenemos, más dos laboratorios regionales y la Universidad McMaster de Canadá, contamos con un importe de US$ 1 millón. Antes teníamos el apoyo de la industria nacional y no llegaban del exterior por problemas que las multinacionales tuvieron acá”, indicó.

Otro de las instituciones que impulsa la investigación clínica es el Instituto Pasteur. Su director, Carlos Batthyány, explicó que en el laboratorio existen seis grupos que están haciendo investigación guiada por curiosidad con el objetivo a 2021-2023 de hacer ensayos clínicos en fase I con nuevas drogas, nuevos compuestos, nuevas indicaciones.

“Es súper importante para Uruguay y para la región. Para nosotros, que hacemos ensayos de laboratorio, poder llevar un experimento a un ensayo humano es difícil y desafiante. Y Sudamérica nunca fue capaz de poner un fármaco convencional en la farmacia a pesar que tiene tres premios novel”.

Cuestión de tiempo.

Lograr que el mundo se fije en Uruguay como destino de estudios clínicos en personas no es fácil y una de las principales barreras a destrabar es acortar los tiempos administrativos de aprobación de estudios por parte de los organismos reguladores.

Según señaló Luis Heus, de la Comisión de ética del Ministerio de Salud Pública (MSP), el decreto recientemente aprobado en junio de este año avanzó en este sentido y fijó como máximo un tiempo de 60 días para la aprobación de un estudio clínico “y se han logrado en 15 días”, acotó.

Sin embargo, si bien esto implica una mejora con respecto a años anteriores no sería suficiente, según Barrios. “Tiempos de seis semanas sería lo ideal. Uruguay debe destacarse por este diferencial porque acá no hay volumen de personas como en casos como Brasil. Demorar unos 180 días para aprobar un protocolo como sucede en Brasil solo puede suceder en Brasil porque tiene volumen y calidad y porque es el séptimo mercado farmacéutico local. Un país como Uruguay no se pude dar el lujo de demorar 60 días para aprobar un estudio. Si la reglamentación no contempla esto, o se cambia o se hace otra cosa porque no es competitivo”.