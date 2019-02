Inician un estudio para desarrollar un gel anticonceptivo para los hombres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La investigación requerirá que los participantes usen diariamente un gel que se aplicarán sobre los hombros y la parte alta de los brazos como único método de prevención del embarazo.

Además, deberán asistir a las clínicas una vez al mes para controlar la producción de esperma.



El gel, llamado NES/T, está compuesto de un tratamiento basado en hormonas que está diseñado para reducir la producción de esperma, pero sin afectar a la libido.



Los responsables del estudio, que está dirigido por el Hospital Saint Mary, perteneciente a la Universidad de Manchester, y la Universidad de Edimburgo, han invitado a participar en él a hombres de entre 18 y 50 años que mantengan una relación estable con una mujer de entre 18 y 34 años.



El proyecto se centra en parejas con relaciones a largo plazo, ya que, a diferencia de los preservativos, el gel no protege contra las enfermedades de transmisión sexual.



En declaraciones a la BBC, John Reynolds-Wright, director del estudio, dijo que se espera que el producto alcance una tasa de efectividad como la de la píldora anticonceptiva del 97 al 99 %.



Añadió que el tratamiento no elimina "ningún rasgo masculino", ya que aunque el gel contiene, además de testosterona, una hormona progesterona sintética como la píldora anticonceptiva femenina, esta última parte no tiene ningún tipo de efecto feminizante.



"Las dos hormonas juntas ayudan a apagar la parte del cerebro que le indica a los testículos que produzcan esperma", explicó.



En la actualidad, el preservativo y la vasectomía son las únicas formas de anticoncepción disponibles para hombres, por lo que los investigadores esperan poder desarrollar un nuevo producto que permita que muchas mujeres se libren de los efectos secundarios que muchas veces les causan métodos como la píldora.



Richard Anderson, del Centro de Salud Reproductiva de la Universidad de Edimburgo, dijo que ensayos anteriores han demostrado que la anticoncepción hormonal para los hombres "puede ser segura y eficaz", sin la necesidad de "inyecciones repetidas" como en estudios previos.