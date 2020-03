¿Hay que suspender vuelos programados por el coronavirus?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Elena, de 74 años, mira las noticias y no sabe qué hacer. ¿Cancela el viaje que tenía planificado con sus amigas a New York para mayo o no? Teme que la expansión mundial del coronavirus perjudique sus planes más teniendo en cuenta que la enfermedad es más peligrosa para los mayores de 65 años o para quienes tienen enfermedades crónicas o un sistema inmunitario débil.

La preocupación de Elena no es única. Agencias de viajes consultadas por El País relataron que existe una gran “inquietud” y hasta “psicosis” entre los clientes por el brote de Covid-19 en el mundo y por las pocas semanas que faltan para Semana de Turismo. Muchos están cambiando de destino o postergando la fecha; algunos, incluso, cancelan sus planes. Al mismo tiempo, las aerolíneas se han visto obligadas a tomar medidas que permitan a los pasajeros modificar o cancelar sus viajes programados a las zonas con mayor presencia de infecciones.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo pidió a las personas “no exagerar” respecto al brote, no concentrarse en los rumores y tampoco asociar la enfermedad con determinadas nacionales, ya que esto “estigmatiza” e impacta negativamente en el sector turístico, informó el diario chino El Mercurio.

“Hay psicosis. No sé qué van a hacer cuando el coronavirus llegue acá”, dijo Patricia, encargada de ventas de Turisport, quien señaló que, en particular, la incertidumbre es más grande entre las empresas –porque “tienen miedo de que sus empleados queden en cuarentena”– y los adultos mayores por su salud.

Por su parte, Gonzalo Rodríguez, director de Carrasco Viajes, indicó: “Hay mucha desinformación. Sí hay lugares donde obviamente no es recomendable viajar, pero hay muchos otros que no están afectados. Pero la noticia es hoy ver quién se muere por coronavirus y llevarlo minuto a minuto. Nosotros ya vivimos la H1N1 (gripe A) que fue una gripe de dimensiones iguales o más grandes”.

Las zonas de mayor exposición al virus y a las que no se recomienda viajar son: China (Hong Kong y Macao incluidos), Singapur, Corea del Sur, regiones italianas de Lombardía y Venecia e Irán. El Hospital Británico, por ejemplo, envió un correo a su socios con esta advertencia.

Entonces, ¿qué debe hacer Elena con su viaje ya pago?

Medidas flexibles.

Rodrigo Rosales, gerente de producto de la agencia Hiperviajes, comentó a El País que las únicas cancelaciones registradas correspondieron a pasajeros que viajaban a Italia o a China en los próximos dos meses. “Otras reservas para el resto del año a estos destinos se mantienen vigentes y a la expectativa de lo que vaya sucediendo”, señaló.

A su juicio no se ha visto hasta ahora afectada la operativa para destinos como Argentina, Brasil y el Caribe para Semana de Turismo. Estos son elegidos por “más del 95% de los pasajeros”. El resto tiene previsto viajar a Estados Unidos y España.

“La venta de paquetes para esta Semana Santa en Hiperviajes se vio incrementada en un 27%, favorecida por la gran cantidad de vuelos directos contratados, fundamentalmente a los destinos de Florianópolis , Río de Janeiro, Buzios, Porto Seguro, Salvador de Bahía y Recife”, agregó Rosales.

Consejos para evitar el contagio. El Hospital Británico envío esta semana un correo electrónico a sus socios con recomendaciones respecto al coronavirus.

En concreto, a los viajeros que vuelven de las zonas afectadas (China, Singapur, Corea del Sur, regiones italianas de Lombardía y Venecia e Irán) se les exhorta:

- Controlarse la temperatura corporal.

- Controlar la aparición de síntomas de infección respiratoria (tos, dificultades para respirar, etc.).

- Utilizar una mascarilla de cirugía solo en caso de presentar síntomas.

- Lavarse la manos regularmente o utilizar una solución a base de alcohol.

- Evitar todo contacto con personas con enfermedades crónicas.

- Evitar toda salida innecesaria a lugares multitudinarios por 15 días.

- En caso de presentar los síntomas referidos, comunicarse con su médico de cabecera y permanecer en el domicilio.

Hasta ayer, el número de casos en el mundo superaba los 95 mil; mientras se contabilizaban en 3.281.

No obstante, la situación es distinta en Carrasco Viajes y Planet Travel. Desde estas agencias se dijo a El País que clientes han solicitado cambios de destino, postergación de vuelos y hasta cancelaciones para viajes previstos a México o el Caribe, dos regiones que tienen casos de contagios registrados pero sin las medidas de aislamiento que han sido impuestas en ciudades de China e Italia. Las aplazamientos “son hasta que la gente se sienta tranquila para viajar”, dijo Rodríguez.

Desde Turisport se recomienda mantener los planes si se viaja a Marruecos, España, países escandinavos, Estados Unidos y el Caribe. “Solo hay riesgo de contagio arriba del avión. Quizás en unos meses no escuchamos más a hablar del coronavirus o porque se frenó o porque la gente se olvidó de eso”, comentó la encargada de ventas.

En cualquier caso, las agencias recomiendan que siempre se contrate un seguro de viaje. Por el momento, Tarjeta Celeste cubre una posible internación por coronavirus; los demás cubren los síntomas –fiebre, tos, resfrío– pero no aclaran si pueden deberse al Covid-19 o a otra gripe.

Mapa muestra expansión del coronavirus en el mundo. Foto: Reuters.

Plan de contingencia.

En las agencias de viajes consultadas lo que más se ha visto son cancelaciones por parte de empresas, en particular, por la suspensión de eventos; por ejemplo, al Mobile World Congress que estaba previsto en Barcelona, España.

Las aerolíneas han puesto en marcha “planes de contingencia”. La encargada de ventas de Turisport apuntó que es la misma situación ante la ocurrencia, por ejemplo, de un huracán: las empresas dan flexibilidad para correr las fechas de viaje, cambiar de destino o incluso devolver el dinero siempre y cuando la solicitud esté relacionada con la zona afectada. No obstante, la ejecutiva afirmó que la “psicosis” es tan grande que se ignora ese punto. “Tuve una cancelación para Punta Arenas (Chile). No sé cómo va a reaccionar el hotel”, ilustró.

Algunas aerolíneas, por su parte, decidieron suspender vuelos (ver recuadro). Ese es el caso de LATAM que informó que hasta el 16 de abril no estará disponible la línea San Pablo – Milán. Las personas que ya tengan boletos para este servicio podrán reprogramar la fecha del vuelo o el origen/destino o pedir un reembolso completo. Iberia también ha ofrecido cambiar los pasajes desde o hacia Italia y China hasta el 15 de marzo.