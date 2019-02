No hay que burlarse de los gestos que hizo Olmo, el hijo de Alfonso Cuarón, en los Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de Roma, el cineasta Alfonso Cuarón, fue acompañado ayer a la ceremonia de los Oscar junto a dos de sus tres hijos: Bu y Olmo Teodoro. Pero lejos de resaltar el detalle de la participación de Cuarón junto a su familia la mirada fue puesta en los gestos que hacía Olmo Teodoro, de 13 años, lo que derivó en burlas en redes sociales.



Lo cierto es que el hijo menor no se burlaba de su padre ni de la situación. Olmo Teodoro fue diagnosticado con autismo. Las personas con esta condición (considerada un trastorno del neurodesarrollo) suelen tener estereotipias, es decir, movimientos sin propósito o finalidad concreta y repetitivos que muchas veces se desatan debido a la sobreexigencia o el exceso de estímulos. Al enfrentarse a actividades que van más allá de sus capacidades o a estímulos sensoriales excesivos, estas personas realizan movimientos para buscar un "equilibrio compensador" en su interior, pero para el resto pueden resultar extraños.

Cuarón reveló en 2008 que se había alejado del cine por casi un año para acompañar a su hijo de cuatro años en ese entonces.

"Yo tengo un niño con esa condición y puedo decir que afortunadamente tengo los medios económicos y el acceso a especialistas y por lo mismo he dejado de trabajar, suspendí todos mis proyectos para dedicarme a mi hijo", había dicho a la agencia Notimex.

"Le detectamos autismo poco después de los dos años y medio. Los médicos oficiales nos decían que si no hablaba a los cinco años viéramos qué pasaba, pero a esa edad ya no podíamos atenderlo como es debido, así que es muy importante que se eduque a los padres para que echen ojo a ciertos síntomas, si los identifican hay una gran probabilidad de rehabilitar a sus niños", explicó Cuarón en su momento. "Su caso era muy superficial, los síntomas que manifestaba era que cuando tomaba un carrito, no jugaba con él, sino que lo volteaba hacia arriba y giraba las ruedas, además, hacía unos berrinches constantes", había agregado.



"Doy mi apoyo a la Fundación Autism Speaks, que es la única organización que trata seriamente el problema del autismo, creo que es una epidemia global, los niveles son realmente preocupantes", dijo también en su momento a la agencia Notimex.

Olmo Teodoro y su hermana ya habían asistido al Festival de Venecia junto a su padre.



Ayer Cuarón ganó el premio al mejor director, a la mejor fotografía y a la mejor película extranjera por Roma. En cada uno de los anuncios Cuarón, emocionado, se abrazó de sus hijos Bu y Olmo Teodoro y subió al escenario a recibir la estatuilla. Fue al recibir el premio de película extranjera que tras la lista de agradecimientos enfatizó: "Muchas gracias para Bu, Olmo y Jonás (éste último no fue a la ceremonia de los Oscar) que son las corriente que lleva las olas en mi vida".