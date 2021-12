Harvard responde si está bien bañarse todos los días: beneficios y desventajas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Robert H. Shmerling, miembro actual de la Facultad de Medicina de Harvard y editor senior de la 'Harvard Health Publishing', compartió en dicho portal los beneficios y las desventajas de bañarse a diario.



Para el investigador el bañarse o no todos los días es un tema de costumbre más que de higiene. De hecho, explica por qué el baño diario no es del todo un hábito saludable.



Ducharse todos los días trae varios beneficios. Según Shmerling, algunos de estos son:



-Evitar preocupaciones por el olor corporal. Aunque esto varía mucho entre culturas, para algunas personas es importante oler bien para ejercer relaciones laborales o personales.



-Ayuda a despertar. Cuando una persona se baña diariamente es más propensa a encontrarse activa.



Sin embargo, el experto resalta en el portal que esta costumbre de limpieza, también está influenciada por el consumismo.



“¿Alguna vez ha notado que las instrucciones en las botellas de shampoo a menudo dicen "hacer espuma, enjuagar, repetir"? No hay una razón convincente para lavarse el cabello dos veces con cada ducha, pero se vende más shampoo si todos siguen estas instrucciones”, resaltó Robert H. Shmerling.



Desventajas de bañarse todos los días



Ahora bien, llegamos al punto importante del estudio y es saber ¿por qué una ducha diaria perjudica la salud?



El experto explica que “la piel normal y sana mantiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias ‘buenas’ y otros microorganismos, que son eliminados al lavar y restregar, especialmente si el agua está caliente”.



Esto genera en el cuerpo varias reacciones como piel reseca, irritada, agrietada o desprotegida.



La piel seca, por su parte, puede provocar que la barrera que protege la piel se debilite, facilitando la entrada de bacterias y alérgenos que generan infecciones o reacciones alérgicas. Además, el uso de jabones antibacterianos puede alterar el equilibrio de la dermis.



Por último, Robert H. Shmerling destaca que este hábito puede afectar el sistema inmunológico, pues la limpieza absoluta no le permite trabajar y fortalecerse. De hecho, “algunos pediatras y dermatólogos no recomiendan los baños diarios para los niños”.



Entonces, ¿cuánto es recomendable bañarse? No existe una frecuencia determinada para bañarse



“Si bien no existe una frecuencia ideal, los expertos sugieren que ducharse varias veces por semana es suficiente para la mayoría de las personas”, explicó Shmerling. Lo que sí se recomienda con exactitud es intentar reducir el tiempo de baño a 3 o 4 minutos.