Guía para conocer las especies animales y vegetales de las playas oceánicas

Visitar la playa en verano trae dudas, curiosidades y preguntas que muchas veces son difíciles de responder sobre la flora y la fauna que encontramos en la orilla o en las rocas.

La zona de Punta del Este se caracteriza por ser un estuario. ¿Qué quiere decir eso? Que es una zona de mezcla del agua dulce del Río de la Plata y el agua salada del Océano Atlántico. En esta zona conviven distintas especies de animales de ambos ecosistemas, lo que hace que la experiencia sea más rica.



Playa.

“La costa uruguaya se caracteriza por tener dos tipos de sustrato costero: arenoso y rocoso”, indicó la bióloga Susana Maytía que desde hace muchos años está radicada en Maldonado.



Esta experta señaló que si se comienza a observar desde la playa, se pueden ver en la arena diferentes conchillas que pertenecen a distintos moluscos que habitan en la zona.



“El mejillón azul, del que hay grandes bancos en la Isla de Lobos y en la zona de Punta Ballena, es un importante recurso económico y es el que consume”, indicó la especialista a El País.



También en la zona de rocas o en la playa se encuentran algunas almejas. Tras las sudestadas es habitual ver maderas con agujeros hechos por un tipo de molusco que se alimenta de celulosa y que fue el responsable de destruir el puente de La Barra cuando era de madera a mediados del siglo XX.



También sobre la arena muchas veces se encuentran unas cápsulas negras que parecen tener unas prolongaciones en los vértices. Aunque pueda parecer increíble, se trata de huevos de mantarraya (sí, hay en las costas uruguayas) o de tiburones.



¿Alguna vez encontraste una especie de huevo transparente en la playa? Según la especialista, muchas veces se cree que se trata de huevos de aves o tortugas, sin embargo son Ootecas. Estas esferas pertenecen al caracol negro –que hace algunos años fue explotado comercialmente en La Paloma– que contienen un líquido nutritivo del que se alimentan los futuros caracolitos.



La colonia.

Si salimos de la playa y nos vamos hacia el puerto o más hacia dentro del agua, sorprenden los lobos marinos. Usualmente se los puede ver nadando entre los surfistas –son muy curiosos– o esperando comer lo descartado por los pescadores.



Hay dos tipos de lobos que viven en la isla: el lobo común, de un pelo, también conocido como león marino; y el lobo fino o de dos pelos.

Estos lobos son fácilmente identificable por sus hábitos, tamaño y alimentación.



Normalmente, en el puerto de Punta del Este se ven los famosos “peluca” –machos de gran tamaño del lobo común–, una especie que, según sostuvo Maytía, “vive de rentas”, ya que aprovecha las redes de los pescadores para alimentarse a gusto e incluso se anima a salir del agua para robar de los puestos de pescado. En cambio, el lobo fino se caracteriza por tener una nariz más respingada y viaja al sur para alimentarse especialmente de camarones y calamares. Esta especie no se acerca habitualmente a la zona del puerto, sino que se queda en las inmediaciones de la isla.

Ambos tipos de lobo viven en colonias donde un macho forma un harén con varias hembras. En la isla, los lobos son los reyes –únicamente tres humanos habitan las construcciones– y, a pesar de su apariencia torpe, se mueven con gran velocidad. La zona del faro tuvo que ser cercada debido que cuando hacía mucho frío o mucho calor, los animales entraban en las instalaciones para estar más cómodos.



Hasta 1992, el lobo fino fue explotado comercialmente: sus pieles se utilizaban para hacer abrigos, alfombras, bolsos y zapatos; mientras que sus genitales –pene y testículos– llegaron a ser un producto de lujo en el mercado asiático.

En Uruguay, también hay mantarrayas, tiburones, delfines y otras especies que no se ven seguido

La Ballena Franca Austral –que nos visita cada año entre septiembre y octubre–; el Delfín del Plata o Franciscana; y el Delfín Nariz de Botella, también conocido como Tonina, son los cetáceos más comunes en las aguas uruguayas. Sin embargo, eso no quiere decir que no se vean rorcuales, yubartas, orcas u otras especies especialmente de Punta del Este hacia Brasil, lejos de la zona de mezcla.

En tanto, los tiburones, esa especie que tanto preocupa en otras partes del mundo, no llaman demasiado la atención en las frías aguas uruguayas donde no atacan a los humanos; sin embargo, existen y hay de diferentes especies. Habitualmente se habla del Cazón o Trompa de Cristal y del Gatuso, que muchas veces es explotado comercialmente. No obstante, Uruguay está en la zona del tiburón azul y tiene diferentes especies de tiburón martillo. En total, suma cerca de 50 tipos diferentes de este pez. Dentro de la familia de los peces cartilaginosos se encuentran también las rayas. En Maldonado y Rocha puede verse como este animal es pescado y muchas veces sus huevos recalan en las playas. Dentro pueden encontrarse pequeñas rayas con un líquido nutritivo.