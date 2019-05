Un gas aislante podría permitir la existencia de un océano interior en Plutón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Así lo explica una investigación conjunta desarrollada por la Universidad de Hokkaido University, el Instituto de Tecnología de Tokio, la Universidad de Tokushima University, la Universidad de Osaka, la Universidad de Kobe y la Universidad de California.

De acuerdo con sus expertos, la existencia de capas de gases aislantes bajo superficies heladas de objetos celestes sugiere que quizá haya más océanos en el universo de los que se creía hasta ahora.



Para este estudio, los científicos analizaron simulaciones por ordenador diseñadas a partir de las imágenes tomadas por la sonda espacial de la NASA New Horizons durante una misión de reconocimiento de Plutón efectuada en julio de 2015.



Por primera vez, estas instantáneas detectaron en su irregular topografía la existencia de la cuenca Sputnik Planitia, la planicie helada ubicada cerca del ecuador y que tiene un tamaño similar al del estado de Texas (EE.UU.).



Dada su ubicación, los expertos creen que debajo de la superficie helada de Plutón hay un océano, el cual es más fino en la zona de Sputnik Planitia, pero estas observaciones parece que no concuerdan con otros datos.



Según la edad del planeta, señalan los investigadores, ese océano debería haberse helado hace mucho tiempo, mientras que la superficie interior de la capa de hielo también debería haber sufrido un "aplanamiento".



En consecuencia, plantearon la posibilidad de que exista "una capa aislante" compuesta por "gases hidratados", conocidos por su baja conductividad térmica, lo que aportaría protección ante el enfriamiento extremo.



Sus simulaciones por ordenador abarcaron una escala de tiempo de 4.600 millones de años y mostraron la evolución térmica y estructural del interior de Plutón, así como el tiempo requerido para que un océano subsuperficial se congele y para que la capa de hielo que lo cubre se vuelva uniformemente espesa.



Asimismo, simularon un escenario en el que la capa de hielo y el océano están separados por un estrato de los citados gases aislantes, y otro en el que no.



Observaron que, sin los gases hidratados, el mar subsuperficial se hubiese congelado completamente hace "cientos de millones de años", mientras que el hielo apenas hubiese aparecido en el otro escenario.



También calcularon que una capa uniforme de hielo gruesa tardaría en formarse completamente sobre el océano en torno a un millón de años, frente a los más de mil millones de años que tardaría si existiera una capa aislante de gases.



"Esto puede significar que hay más océanos en el universo de los que creíamos anteriormente, lo hace más plausible la existencia de vida extraterrestre", afirma el responsable de este equipo de investigadores, Shunichi Kamata, de la Universidad de Hokkaido.