Los Galaxy Note se resisten a pasar inadvertidos entre los móviles grandes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los teléfonos de Samsung han tenido un año difícil. Eso deja a los flamantes Note 10 y al Note 10 Plus como la última oportunidad de la empresa surcoreana para sorprender a todos antes de que las marcas rivales aumenten la competencia.

El Galaxy S10 y el Galaxy S10 Plus son teléfonos excelentes, pero analistas y usuarios reportaron varios problemas desde su lanzamiento a principios de este año, entre ellos, por la imprecisión del lector de huellas dactilares, un precio alto y una cámara que se quedó atrás de Google y Huawei. Hasta Samsung pasó un momento de vergüenza este año cuando tuvo que suspender el Galaxy Fold, su teléfono plegable.

En realidad, todos los fabricantes tuvieron dificultades para vender este año. El mercado internacional de smartphones lleva siete trimestres seguidos achicándose. En Estados Unidos, los consumidores ahora cambian de modelo cada tres años en lugar de cada dos; al tiempo que las actualizaciones de software hacen que una versión anterior siga sintiéndose como nueva y los diseños no cambian mucho.

Y el Note 10 y su versión más grande, el Note 10 Plus, no la tienen fácil, en particular, porque puede perderse en la confusión de los propios teléfonos de Samsung. Pero largó su apuesta: un Note más pequeño y precios que casi no se modificaron de un año al otro.

De forma histórica, la empresa ha dejado sus mejores componentes y despliegue de software para el lanzamiento de cada nuevo Note. Desde su origen en 2011, este dispositivo siempre ha sido posicionado como uno pensado para usuarios avanzados, con un fuerte enfoque en la productividad. En pocas palabras, la línea Note siempre ha sido siempre el teléfono aspiracional de Samsung.

El Note 10 tiene que sobresalir, primero, entre los otros teléfonos insignia de Samsung de este año, principalmente el Galaxy S10 y el esperado Galaxy Fold, el teléfono plegable que ha reemplazado al Note 10 como el banco de pruebas de gran tamaño de Samsung como la vista puesta en el futuro de los smartphones.

Ahí tiene la vista puesta Dong Jin Koh, el CEO de Samsung: “Hace 10 años el smartphone cambió como trabajamos y quiénes somos. Ha llegado el momento del siguiente gran salto al futuro”.

Samsung Note 10. Foto: AFP

Phablet.

La serie Galaxy Note cobró vida en octubre de 2011. En ese momento era bastante grande: lucía una pantalla de 5,3 pulgadas, mucho más grande que las 3,5 pulgadas del iPhone 4S. Y, además, incluía un lápiz óptico. Muchos se burlaron de su tamaño y muy pocos esperaban que se volviera tan popular.

No obstante, la familia Note logró ganarse un nombre propio frente a la línea S. Muy pronto, otros fabricantes lanzaron sus phablets, incluso Apple. Otros siguieron la tendencia, tanto que ahora ya no existe formalmente esa categoría.

Incluso, hay analistas que ahora se preguntan por qué Samsung mantiene la línea Note. El iPhone XD Max tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, el Huawei Mate 20 X, de 7,2. Y los modelos Galaxy 10S Plus son esencialmente del mismo tamaño que la línea Note.

“El Note 10 fue construido para una nueva generación que está cambiando la forma en que funcionamos. Estos nuevos dispositivos fueron creados para una nueva productividad”, aseguró Drew Blackard, jefe de producto de Samsung para Estados Unidos.

Sin embargo, muchos analistas se preguntan por qué Samsung mantiene esta línea. “El Note fue originalmente un dispositivo distintivo”, dijo Avi Greengart, analista principal de Techsponential. Y agregó: “Era mucho más grande y tenía un lápiz. Fue pionero en nuevas tecnologías para Samsung. Todavía hace una de esas cosas. Todavía tiene el lápiz”.

El S-Pen sigue siendo el gran diferenciador del Note. Ningún otro smartphone de alta gama ofrece un lápiz óptico integrado como este. Por eso no extraña que Samsung haya resaltado sus nuevas características: por ejemplo, permitirá controlar la cámara del teléfono, así como otras aplicaciones, solo con gestos. Además, sirve también para otros dispositivos como la tableta lanzada por la compañía el pasado 31 de julio.

Chaim Gartenberg, para el sitio especializado The Verg, escribió lo siguiente: “Gestos o no, si el S-Pen es lo más importante que Samsung puede señalar como la razón para elegir un Note sobre un S10 o el Fold, entonces el Note 10 probablemente caiga en el mismo nicho como el Note 9: un gran teléfono que no hace mucho para impulsar las cosas”.

Samsung Note 10

Los nuevos Phablet.

¿Pero qué sucede con los dispositivos nuevos? El Galaxy Note 10 Plus se diferencia del Note 10 por su pantalla de 6,8 pulgadas con una resolución QHD+ (2K) en lugar de una de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+.

Además, el dispositivo emite menos luz azul para no afectar la vista. La pantalla no tiene marcos y un sensor de huella dactilar en la pantalla que distingue entre falsas y reales.

Las tres cámaras traseras también se han movido: en lugar de alinearlas en el centro del panel, como es costumbre, Samsung las ha situado en la esquina superior izquierda del dispositivo, en una disposición similar a la del Huawei P30 Pro.

Como novedad, el Note 10 incluye una aplicación que permite hacer dibujos y hacerlos interactuar con el espacio a través de realidad aumentada. Pero el Note 10 Plus lleva la realidad a otro nivel: permite escanear un objeto 3D que imite los movimientos de una persona en el fondo. Más curiosa aún es la función Zoom-in Mic, que gracias a los tres micrófonos integrados en el teléfono puede aislar el sonido de una zona concreta de una escena en la que se haga zoom.

La batería del nuevo modelo es más poderosa y promete alcanzar el total en 30 minutos. El Note 10 ofrece 3500 mAh, mientras que el Note Plus sube la apuesta a 4500 mAh.

El Note 10 regular viene con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mientras que el Note 10 Plus viene con 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento.

Samsung Note 10

Precios de los Note 10 de Samsung.

El analista Larry Dignan del sitio especializado ZDNet afirma que la principal competencia del Note 10 es el Note 9, más teniendo en cuenta que el nuevo perdió la tarjeta microSD y el puerto de auriculares (algo a lo que Samsung se había resistido). “El Note 9 puede ser una mejor opción. Y habrá ofertas”, escribió.

El Note 10 comienza en US$ 949 (US$ 50 menos que el Note 9) para Estados Unidos, mientras que el Note 10 Plus comienza en US$ 1.099, US$ 100 más que el año pasado.

Respecto a los precios, Shara Tibken, de CNet, analizó: “En un mundo donde los tamaños y precios de las pantallas de los smartphones parecen estar en una subida sin fin, Samsung se ha dado cuenta de que, si bien las personas pueden querer funciones premium, no todos quieren un teléfono masivo y de ultraprecio. La medida podría abrir la franquicia de Note a un público más amplio y transformar el gadget de un dispositivo de nicho de alta gama en algo que cualquiera consideraría”.

Samsung Knox y más anuncios.

Por otro lado, Samsung anunció el lanzamiento de Samsung Knox un sistema construido desde el procesador que garantiza la seguridad de los dispositivos móviles, especialmente en la era del 5G. Además, luego de lanzar el Samsung Active 2 más temprano esta semana, se mostró la conectividad entre el miembro más nuevo de la familia Galaxy y el dispositivo móvil.

El reloj más allá de la función de podómetro incluye una aplicación creada con UnderArmour que cuida la salud de las articulaciones.

En tanto, Samsung presentó una nueva laptop: Galaxy Book S. Una computadora con pantalla táctil y muy delgada. Según la empresa combina lo mejor de una computadora con un teléfono móvil.

La Galaxy Book S incluirá su propia conexión a internet como un teléfono celular, mientras al mismo tiempo contará con Windows 10.

¿Pero puede la compañía comerse un pedazo del interés que despierta el futuro (y todavía desconocido) iPhone 11? ¿El Note 10 será lo suficientemente convincente como para hacer que los compradores quieran actualizarse? Hay que esperar.