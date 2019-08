Fortnite: estrategias para ser un mejor jugador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2017, Fortnite fue elegido como el juego del año. El programa desarrollado por Epic Games y lanzado ese mismo año batió récords. Su mecánica es muy sencilla: una batalla entre 100 participantes en la que solo puede quedar uno. Hoy Fortnite forma parte de los famosos e-Sports, con torneos mundiales y con premios de millones de dólares. Un ejemplo claro y cercano es Thiago “k1ng iwnl-” Lapp, de 13 años, quien terminó quinto en la Fortnite World Cup en Nueva York celebrada en julio y se llevó un premio de US$ 900.000.

Luego de ganar, el joven anunció que abandonaba su equipo y se disponía a encontrar uno que le abriera más puertas. ¿Qué quiso decir con eso? Que buscaría una organización para participar en torneos con un respaldo más importante.

Tras conocer el éxito del argentino a nivel internacional muchos empezaron a manifestar su interés en los deportes electrónicos.

Bugha, el campeón mundial individual de Fortnite, levanta su trofeo. Foto: AFP.

Claves para jugar

Uruguay no está ajeno al fenómeno Fortnite y existen varios equipos dedicados a este juego. Los más conocidos son Cimarrón, Abstract y S2N.

Mauro Fernández, de 26 años, es manager del equipo Cimarrón. Su trabajo consiste en dar apoyo, devoluciones, ejercer de coordinador y encontrar competencias para su equipo. Él es el líder de un grupo integrado principalmente por adolescentes de entre 15 y 19 años.

Modos El juego tiene el modo que conecta con jugadores alrededor del mundo y la arena creativa, clave para adquirir nuevas habilidades.

Mauro explicó a El País que no existe una única razón para la formación de equipos: “Cualquier jugador se puede juntar con amigos y competir para llegar a lo más alto”, indicó.

Sin embargo, aclaró que si el joven argentino no hubiese tenido equipo, quizás no habría llegado al quinto puesto en el campeonato mundial.

El coordinador de Cimarrón destacó que a diferencia de los juegos del pasado, no existen trucos –entendidos como combinaciones de teclas– para avanzar de forma más sencilla o rápida en el juego, sino que se debe ser constante en el entrenamiento y practicar con los compañeros de escuadra.

“Los pasos a seguir son como los de un entrenamiento en cualquier deporte; hay que practicar”, aseguró. En ese sentido, explicó que el juego tiene dos modos: el Battle Royale y el Creativo. Es en el segundo donde los jugadores pueden aprender a mejorar su puntería o construcciones para luego poner en práctica sus habilidades en línea.

Práctica Como en cualquier deporte, en Fortnite la práctica hace al maestro y hay que ser constante para obtener mayor cantidad de puntos.

George “Grasshopper” Brandon, de 19 años, capitán del equipo Cimarrón, comenzó a jugar Fortnite durante el primer boom del videojuego hace algo más de un año: “Venía de los juegos de disparo y me adapté rápidamente a la mecánica”, indicó.

El jugador, quien además hizo UTU de gastronomía y se está formando como bartender, indicó que lo más importante es jugar todos los días: “No te podés tomar una o dos semanas de vacaciones porque el juego se actualiza constantemente y se agregan nuevas características”, sostuvo.

Fortnite agrega misiones nuevas todas las semanas y son frecuentes las actualizaciones. Al igual que su manager, el joven hizo énfasis en la importancia del entrenamiento en las arenas creativas para progresar en el juego.

Torneos nacionales e internacionales

La cantidad de competencias que se organizan en Uruguay es cada vez más grande y eso implica más premios para los participantes. En el caso de Cimarrón, Mauro se encarga de buscar torneos; junto con Grasshoper deciden a cuáles sumarse como equipo.

Equipos Normalmente se participa en tríos en los diferentes torneos, aunque los equipos pueden estar integrados por más personas.

Un día de torneo no es una jornada normal. “Por lo general, antes nos conectamos unas cuatro horas antes para practicar”, explicó a El País.

Además, normalmente las competencias constan de 10 partidas en las que el ganador es el último jugador en pie.

Grasshopper sostuvo que gracias a que cada vez hay más jugadores en Uruguay, la cantidad de torneos viene en ascenso. “Hay competencias casi todas las semanas, con dinero para repartir y hay organizaciones uruguayas que los organizan y tienen buenos premios”, señaló.