"El éxito depende de tomar buenas decisiones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El éxito para De Narváez se mide según "el promedio de buenas decisiones que tomamos". El empresario argentino, quien preside un grupo propietario en Uruguay de empresas como Ta-Ta, Multi Ahorro, BAS, San Roque, Rapsodia y hace pocos meses sumó WoOW! y Motociclo, sostuvo que para conducir sus negocios prefiere "tener la menor información posible". "Liderar es esencialmente hacer preguntas, tener dudas", remarcó. Y agregó que el instinto también juega un papel importante, "porque te permite innovar, aprender".

Cuando convoca a los empleados para reuniones (a los que llama "colaboradores"), suele darles un minuto para que expresen sus ideas, para que vayan al punto. Para graficarlo, puso un ejemplo: Si una persona vende ciclomotores, no debe empezar con "la historia de la rueda". Por el contrario, aconsejó formular el tema así: "El 40% de las familias en Uruguay tiene un motociclo y se cambian cada dos o tres años. Entonces, se pueden vender 200.000 o 300.000 al año, o unos 150.000 si vendemos el 50% (del total). ¿A qué costo me podés vender motociclos?".

El ejecutivo advirtió que las nuevas generaciones tienen una expectativa de vida mayor "y las máquinas están reemplazando en muchos aspectos al hombre", por lo que habrá que trabajar para "administrar el tiempo libre". También dijo tener una "buena relación con el sindicalismo". "Calculo que si hay robots sindicalistas nos llevaremos bien también", aventuró el empresario.

Naty fuera de las redes.

En su disertación, Natalia Oreiro contó sobre su experiencia profesional y habló mucho de la actualidad. "Muchas veces se piensa que nosotros podemos opinar de cualquier cosa", dijo la actriz. "Uno tarda dos años en aprender a hablar y 60 en aprender a callarse", sentenció.

Sobre su opción de no utilizar las redes sociales, aseguró: "Es una decisión personal, tengo una en Rusia que se llama VK porque después que me pasaron un par de episodios comerciales raros decidí tenerla. Pero no la uso a diario". De todos modos, opinó que las redes sociales "son muy efectivas"

"Si antes no estabas en TV, no estabas trabajando. Hoy si no tenés red social, no existís".

La uruguaya contó que pidió un delivery y que el chico, de unos 20 años, le dijo: "Mi mamá te ama". Le indicó que no la veía en tele y le preguntó si estaba retirada. Ella, siguiendo la corriente, le dijo que sí. "El muchacho me jubiló", bromeó.