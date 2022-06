Cómo evitar que te hackeen la cuenta de WhatsApp y te estafen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El caso sucedió en Argentina, pero podría replicarse en otros lugares porque tiene una herramienta común: Whatsapp. El medio "El diario" en su versión Argentina informó en los últimos días un caso que generó impacto a varias personas, con pérdidas de miles de pesos, a partir de un hecho inesperado: el hackeo de la cuenta de Whatsapp. A partir de allí, se recomienda especialmente hacer una autentificación de la cuenta para evitar este tipo de maniobras.

En una columna de ese medio, el periodista Alejandro Rebossio contó que recibió una llamada de un "número extraño" (18-607-242-481), pero que tenía el contacto de la de CuidAr, la app del Ministerio de Salud argentino de "autoevaluación de síntomas de coronavirus", según describe en el sitio web.

Una vez que terminó la llamada, donde le preguntó por una vacuna que recibiría, dijo, se llevó una sorpresa: no pudo acceder a su Whatsapp. A continuación, le llegaron dos SMS con códigos para habilitar su servicio con esa app. Uno con la hora de la llamada y otro de ese momento.



Lo cierto, cuenta, es que no pudo recuperar su cuenta porque Whatsapp le pidió un PIN personal de un proceso llamado autentificación o verificación en dos pasos. "No recordaba haberlo hecho nunca", y lo pidió vía mail, pero no le llegó nada.

El caso, que hasta ese momento se tornaba desconocido, comenzó a cobrar más sentido. Media hora después recibió un mensaje de una colega advirtiéndole que vía Whatsapp le había llegado un mensaje de él en el que le pedía plata urgente "para pagar una deuda y diciéndole que se lo solicitaba porque no me estaba funcionando mi home banking", dijo en referencia a la herramienta bancaria para hacer movimientos de dinero.



Preocupado, el periodista advirtió en sus perfiles en varias redes sociales de lo que le estaba pasando. Poco después llegó una respuesta que le dejó algo más de tranquilidad. El también periodista Sebastián Davidovsky, autor del libro “Engaños digitales, víctimas reales”, le dio los pasos para bloquear su cuenta de Whatsapp para impedir una estafa a sus contactos.

Para bloquear el Whatsapp:



1) mandá un mensaje a [email protected] y poné en el asunto “cuenta falsa/robada”



2) contales cuál es tu número con el +5411 de tu localidad adelante



Eso le escribió Davidovsky. Poco después, su cuenta estaba bloqueada.



Sin embargo, cuenta Rebossio, el periplo no terminó allí sino casi ocho horas después. No solo por el tiempo para advertirle a colegas suyos de que el mensaje era mentira, sino que al mismo tiempo que constaba que algunos habían caído y otros estuvieron a punto, los estafadores tomaron otro camino.



"Agarraron otro número de teléfono, el 1136448274, le pusieron mi foto y con mis contactos en su poder empezaron a mandar mensajes diciéndoles que yo había cambiado de número y que necesitaba plata urgente", relató el periodista. En cifras, la estafa escaló a AR$ 243.000 (unos US$ 2.000), producto de los giros de cuatro personas.



El periodista además de contar su experiencia, compartió los pasos que le indicaron los Policías de Buenos Aires, hacen los estafadores. Mientras hablan desde la otra línea, "intentan dar de alta" la cuenta de Whatsapp en un "aparato" y cuando el servicio de mensajería automática "manda un SMS con el código".



Pero no queda allí porque mientras continúa la conversación, "te llaman desde otra línea, salta el buzón de voz y así te hackean el teléfono y consiguen el SMS con el código", agrega el periodista. Todo esto por no contar con la verificación en dos pasos.



"Más allá de los cuatro estafados, muchos más siguieron recibiendo mensajes supuestamente míos a las 16, a las 17, a las 18, a las 19 (del día de la estafa). A través de mi operador telefónico se bloqueó el número que se hacía pasar por mí, pero podían seguir usándolo con Wifi para mandar mensajes de Whatsapp. Debió intervenir esta empresa otra vez para cancelarles la cuenta. Pero los delincuentes la siguieron: abrieron otra cuenta de Whatsapp con mi foto y el teléfono 11 69678512, con la que continúan intentan continuar con la estafa hasta hoy", lamenta el periodista.

Por todo eso dejó cinco recomendaciones a tener en cuenta:

1) Pedirle a tu operador telefónico que dé de baja el buzón de voz.

2) Dejar de usar Whatsapp y abrir otras redes de mensajería como Telegram o Signal.

3) Si no es posible darte de baja Whatsapp, nunca compartas tu código de activación, que es el de seis dígitos que recibís por SMS.

4) Establecé además un PIN personal para tu cuenta de Whatsapp esté doblemente protegida. Para eso hay que ir a Ajustes o Configuración, después a Cuenta, de ahí a Verificación en dos pasos y darle a Activar. Te van a pedir que crees el PIN y registres un e-mail.

5) Si un familiar o amigo te hace un pedido inusual por Whatsapp, llamá a la persona para confirmar su identidad.