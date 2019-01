El engaño que se viralizó en las redes y en el que cayó Carolina Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales que Andrea García, nacida en Tala (Canelones) había ganado las Olimpiadas de Física y Química 2019 realizadas en Bélgica.

La imagen empezó a ser compartida por muchos usuarios en Twitter ayer martes. “Como no es futbolista y no se dedica a los realities no verás la noticia en ningún medio de comunicación. Orgullo Celeste”, decía la publicación compartida por el usuario Sebastián Luzardo.

Quién aparece en la foto no es “Andrea García” y tampoco es Uruguaya oriunda de Tala como se decía. La mujer que se puede ver en la imagen es una actriz de películas porno nacida en Estados Unidos y su nombre es Mia Khalifa. Esta no es la primera vez que su foto aparece anclada a un texto falso.

Carolina Cosse, precandidata por el Frente Amplio, fue uno de esos usuarios que cayó en el error de difundir esta noticia falsa. Este miércoles Cosse compartió el tuit del usuario y eligió los emojis de aplausos para acompañar el posteo. Minutos más tarde lo eliminó.

La exminsitra de Industria- que renunció a su puesto para dedicarse de lleno a la campaña política de cara a las elecciones- se ha mostrado a favor de luchar contra las “fake news” o noticias falsas.

El pasado 11 de febrero Cosse citó un tuit del presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Fabian Cardozo, en el cual este informaba que desde el sindicato se iba a impulsar en este 2019 un "pacto ético" con la intención de reducir la presencia de informaciones falsas o “fake news” en la próxima campaña electoral. “Excelente. De profundo valor democrático. Felicitaciones APU”, había escrito Cosse en aquel momento.