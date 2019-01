Arranca Cosse, la mujer del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pocas veces levanta su tono de voz. No lo necesita para marcar su autoridad. Sus órdenes son cumplidas a rajatabla por sus subalternos. Es una mujer firme y decidida. Así la definen en su círculo más íntimo. Y no se equivocan. Con un simple "No", hizo llorar a Sebastián Torres cuando lo rechazó como su compañero para ser el "número dos" en el Ministerio de Industria, cuando incluso ya había sido resuelto por Tabaré Vázquez y Raúl Sendic al comienzo de este gobierno.

Ana Carolina Cosse Garrido es la precandidata del Frente Amplio que aspira a ser la primera mujer en llegar a la presidencia de la República. En la Navidad pasada festejó los 57 años pensando que el 2019 será el año más intenso de su carrera política. Ayer se reunió mano a mano con el jefe de Estado, para entregarle en persona su carta de renuncia.

Le agradeció por los años de trabajo en su equipo y lo escuchó para recibir algunos consejos de campaña electoral. "¿Sabe qué consejo me dio? Que me cuidara. Que me cuidara a mí misma, que tuviera tiempo para pensar. Me dio un consejo personal y se lo agradezco", le comentó la ministra saliente a la prensa.

Luego de una carrera, escalón por escalón, donde pasó por la Intendencia de Montevideo, la presidencia de Antel, y luego el cargo en el actual Poder Ejecutivo, Cosse se zambulle a la campaña con el escudo del grupo político más poderoso de la izquierda: el Movimiento de Participación Popular (MPP).

A fin de año recibió la "bendición" de José Mujica. Luego de varias idas y vueltas en que "Pepe" amagó con volver a salir al ruedo, el líder tupamaro optó por apoyarla como la candidata del sector oficialista con más caudal electoral.

Ahora Cosse conformará un grupo de figuras independientes que la rodeen y asesoren en la campaña, adonde se sumarán representantes de cada uno de los sectores frenteamplistas que impulsan su candidatura.

"Agradezco de todo corazón el trabajo conjunto y comprometido de: trabajadores, empresarios, estudiantes, docentes, profesionales y científicos en todo el período en que tuve el honor de ser ministra. Me voy convencida que la herramienta de transformación más poderosa es siempre el diálogo", escribió en su cuenta de Twitter.

Las últimas encuestas de opinión pública la colocan como la retadora al favorito: el intendente de Montevideo Daniel Martínez. Según la última medición de Equipos Consultores de diciembre, el socialista lidera la interna con 49%, mientras que ella aparece segunda con 27%. El comunista Oscar Andrade sumó 9% de intención de voto y Mario Bergara 4%.

En el caso de la medición de Opción Consultores la contienda aparece más pareja: Martínez con 40%, y Cosse apenas un punto porcentual por debajo del intendente.

Su gestión en Antel y en el ministerio fue cuestionada por dirigentes de la oposición quienes sostuvieron desde el 2012 que Cosse estaba utilizando fondos públicos para allanar el terreno de una posible campaña electoral futura.

El dirigente colorado Fitzgerald Cantero dijo a El País que en ningún momento le sorprendió su lanzamiento. "Fue algo que anuncié públicamente en el gobierno pasado, cuando estaba en Antel y utilizaba fondos públicos con fines que no se justificaban", dijo.

La obra del Antel Arena inaugurada sin autorización ambiental —por lo que será multada— fue anunciada por la ministra con un costo de US$ 40 millones. Sin embargo la última cifra actualizada supera los US$ 90 millones y fuentes del gobierno admitieron que el número final superará los US$ 110 millones.

Cosse deja el Ministerio de Industria en medio de una polémica con el gremio de trabajadores. La jerarca firmó una serie de resoluciones donde les otorgó partidas salariales extra a un grupo de funcionarios puntuales. Cosse y el ahora ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, explicaron que se trata de remuneraciones extras para funcionarios que cumplen funciones extras a los cargos para los que fueron designados. Para el gremio, la decisión no es justa y está empañada de la campaña electoral.

Se tiene fe en ganar la interna y ganar el cuarto gobierno consecutivo del Frente Amplio. Pero si no lo consigue no saldrá de la carrera electoral. Es que en el partido de gobierno es un "cuadro de peso" para completar la fórmula electoral —donde sí o sí— tendrá que haber una mujer.