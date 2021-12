Elon Musk, elegido como “persona del año 2021” por la revista Time

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como es habitual, año tras año la revista Time selecciona a la persona del año. En este 2021 el elegido fue el hombre más rico del mundo: Elon Musk.

El año pasado, hubo dos personalidades elegidas: Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. Un año atrás, fue la activista ambiental Greta Thimberg y en 2018, “los guardianes y la guerra sobre la verdad”.

Time escribe que “el hombre más rico del mundo no tiene casa y recientemente ha estado vendiendo su fortuna” también “lanza satélites en órbita, conduce un automóvil que creó y que no usa gasolina y apenas necesita conductor”.



“Su compañía de automóviles, Tesla, controla dos tercios del mercado multimillonario de vehículos eléctricos en el que fue pionera”, agregó el sitio y detalló que Musk tiene un patrimonio neto de más de 250.000m mil millones de dólares.



La revista considera que esta fortuna “es un mero efecto secundario de su capacidad no solo para ver, sino para hacer cosas que otros no pueden, en escenarios donde lo que está en juego es existencial”.