Predicción de Elon Musk para la humanidad si las personas no tienen más hijos

Elon Musk aseguró que la especie se dirige hacia una extinción inminente si dejan de nacer seres humanos y, por lo tanto, se detiene el tránsito de las generaciones.

En un evento organizado por The Wall Street Journal el lunes 6 de diciembre, el magnate conversó por videollamada con la periodista Joanna Stern. Si bien la columna vertebral de la charla fue su rol como CEO y la innovación en la industria automotriz, llegó un momento cuando Musk ‘lanzó’ una de sus predicciones particulares. Esta vez se centró en el tema de la natalidad y advirtió las consecuencias ante la reducción de nacimientos.

“Si las personas no tienen más hijos, la civilización colapsará”, enfatizó.



“La base de la economía es el trabajo: el capital es solo mano de obra destilada (…) Y las mayores limitaciones son de trabajo: no hay suficiente gente”, añadió.



El magnate insistió en la idea de un posible deterioro de la civilización humana contemporánea conforme pasen los años y las generaciones no se renueven. Dijo, además, que la sobrepoblación en el mundo no tiene mucha incidencia y que es “justamente lo contrario”.



“Por favor miren los números: si las personas no tienen más hijos, la civilización colapsará. Recuerden mis palabras”, concluyó.



Según registros del Banco Mundial, la tasa de natalidad en el mundo se redujo desde la mitad del siglo pasado hasta la actualidad. Países superpoblados, como China, registraron ciertos hitos históricos en torno a la concepción: el año pasado, el país asiático tuvo un nuevo récord mínimo de nacimientos.



“La disminución de la natalidad es un problema al que se enfrentan muchos países, pero en China el descenso ha sido especialmente pronunciado debido a su política de décadas de duración de un solo hijo”, resaltó el medio ‘CNN’, el cual, además, indicó que las leyes en varias provincias del país asiático tuvieron modificaciones con el fin de impulsar la natalidad.



Desde 2015, cuando ya se veían los impactos demográficos con el reducido número de nacimientos, se estableció que los hogares podrían tener más de un hijo —era el mínimo establecido, paradójicamente, ante la sobrepoblación de los años 70—.