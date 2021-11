¿Por qué Elon Musk vendió 4,5 millones de acciones de Tesla?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director ejecutivo y fundador de Tesla, Elon Musk, ha vendido esta semana unas 4,5 millones de acciones de la compañía de vehículos eléctricos, valoradas en US$ 5.000 millones para cumplir con una obligación fiscal.

La venta de las acciones del fabricante de coches eléctricos ocurrió entre el lunes y el miércoles, luego de que Musk consultara el pasado fin de semana con sus seguidores en Twitter si debería vender el 10% de las acciones, lo que la mayoría aprobó.



"Mucho se comenta últimamente de que las ganancias no realizadas son una manera de evadir impuestos, así que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?", fue el mensaje a sus seguidores, anuncio que hizo que las acciones cayeran.



Después de vender menos del 1% de sus participaciones el lunes, vendió alrededor del 2% durante los dos días siguientes, según documentos de la Comisión de Mercado de Valores (SEC) citados por los medios.



Se desconoce si seguirá vendiendo hasta alcanzar el 10% que prometió en Twitter.



Musk, que está al frente de su empresa espacial Space X, todavía posee casi el 17% de las acciones de Tesla, valoradas en unos US$ 180.000 millones. La compañía sobrepasó recientemente un billón de dólares en valoración de mercado.



Los documentos de la SEC indican, sin embargo, que el ejercicio de opciones y las ventas del lunes se realizaron bajo un plan comercial preestablecido el 14 de septiembre, casi dos meses antes de que Musk hiciera la consulta en la red social.



Señalan que Musk, considerado el hombre más rico del mundo, indicó que vendió alrededor de un millón de acciones "únicamente" para cubrir los impuestos sobre 2.154.572 acciones que recogió a US$ 6,24 cada una.



Luego el miércoles vendió 3,6 millones de acciones adicionales, señalan los documentos