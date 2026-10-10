Qué se celebra hoy, sábado 10 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 10 de octubre de 2026, estas efemérides reúnen un repaso por un día como hoy en la historia, con hechos históricos y nacimientos que ayudan a entender por qué esta fecha ocupa un lugar destacado en las efemérides.

Qué se conmemora este 10 de octubre

El 10 de octubre de 1811, José Gervasio Artigas fue designado general en Jefe de los Orientales por los vecinos y milicianos reunidos en asamblea, en la Quinta de la Paraguaya, hoy barrio La Blanqueada, en Montevideo. Este acto soberano consolidó su liderazgo político y militar en la Revolución Oriental. Dicha asamblea, convocada tras el armisticio firmado entre Buenos Aires y el virrey Elío que disponía levantar el sitio a Montevideo, reafirmó la decisión de los orientales de continuar la lucha contra los españoles y portugueses, y proclamó a Artigas como su jefe con el compromiso de no abandonar la guerra "hasta extinguir a los opresores o morir dando con su sangre el mayor triunfo a la libertad".

Eventos históricos que ocurrieron un 10 de octubre

1982. En Bolivia, Hernán Siles Suazo se convierte en presidente, en un cambio que marca el fin de las dictaduras militares y el inicio del período más prolongado de democracia en ese país.

1970. Fiyi logra su independencia tras haber sido colonia británica desde 1874. El archipiélago del Pacífico Sur pasó así a constituirse como un Estado soberano.

1964. Se inauguran en Tokio las XV Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 93 países y 4.473 deportistas. La cita deportiva se extendería hasta el 24 de octubre.

1913. Durante la construcción del Canal de Panamá se produce la última explosión que une Corte Culebra con el lago Gatún. Aunque el paso todavía no era completamente navegable, el hecho representó un avance decisivo en la obra.

1911. Se inicia la Revolución republicana en China, liderada por Sun Yat Sen. El proceso marcaría el final de la China imperial y abriría paso al nacimiento de la República China.

1868. En Cuba, Carlos Manuel de Céspedes reúne en Damajagua a un grupo de hombres y libera a sus esclavos para sumarlos a la lucha por la libertad y la independencia de la isla.

1846. El astrónomo inglés William Lassell descubre Tritón, el satélite más grande de Neptuno. El hallazgo se convirtió en uno de los hitos científicos de la observación astronómica del siglo XIX.

1843. La reina Isabel II coloca en España la primera piedra del Congreso de los Diputados, en el mismo sitio del edificio anterior. La sede quedaría terminada en 1850.

1811. En la Chacra de la Paraguaya, durante el sitio a Montevideo, se realiza la segunda reunión de los orientales. Allí, José Artigas es designado General en Jefe de los Orientales, en uno de los hechos históricos más relevantes para la región.

1770. Felipe González de Aedo desembarca en la isla de Pascua y toma posesión de ella en nombre de la Corona española. Durante esa expedición, la isla fue rebautizada como San Carlos.

1582. El calendario gregoriano reemplaza al calendario juliano por disposición de Gregorio XIII. Como consecuencia de esa reforma, el 10 de octubre de ese año no existió en el calendario aplicado en Roma.

732. Tiene lugar la Batalla de Tours, en la que Charles Martel derrota a un ejército musulmán dirigido por Abderrahman ibn Abdullah Al Gafiki. El resultado frenó el avance musulmán en Europa Occidental.

Quiénes nacieron un 10 de octubre

1901. Nace en Borgonovo, Suiza, Alberto Giacometti, pintor y escultor reconocido por sus figuras estilizadas, delgadas y de superficie rugosa, que se volverían inconfundibles en el arte del siglo XX.

1861. Nace en Store Froen, Noruega, Fridtjof Nansen, explorador y científico que fue precursor de la primera expedición polar noruega. Más adelante recibiría el Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria.

1839. Nace en Ronda, España, Francisco Giner de los Ríos, pedagogo, filósofo y ensayista. Fue fundador y director de la Institución Libre de Enseñanza, clave en la renovación intelectual española.

1830. Nace en Madrid Isabel II, quien sería reina de España entre 1833 y 1868. Su reinado estuvo marcado por la creciente influencia del parlamento y por una intensa inestabilidad política.

1813. Nace en Roncole, Italia, Giuseppe Verdi, compositor de algunas de las óperas más importantes de la tradición musical europea. Su obra lo convertiría en una figura central del siglo XIX.

1731. Nace en Niza Henry Cavendish, físico y químico británico que se adelantó a la química de su tiempo con investigaciones sobre ácidos, bases y otras propiedades de la materia.

1465. Nace en el actual distrito de Amasya, en Turquía, Selim I, quien sería sultán del Imperio otomano desde 1512. Su figura resultó determinante en la expansión del poder otomano.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.