Qué se celebra hoy, miércoles 3 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 3 de junio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más relevantes de un día como hoy en la historia, con una selección de hechos históricos y nacimientos destacados de esta fecha.

Qué se festeja el 3 de junio

Bicicleta Foto: Unsplash.

El 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta, declarado por las Naciones Unidas para promover el uso de este medio de transporte sostenible, sencillo y asequible. La fecha resalta los beneficios de la bicicleta para la salud física y mental, así como su papel clave en la reducción de la contaminación y la mejora de la movilidad urbana.

Eventos históricos que ocurrieron un 3 de junio

1965. El astronauta estadounidense Edward H. White realizó el primer paseo espacial de Estados Unidos mientras orbitaba la Tierra a bordo de la cápsula Gemini 4. La actividad extravehicular tuvo una duración de 20 minutos y marcó un hito en la carrera espacial.

1961. John Fitzgerald Kennedy y Nikita Kruschev se reunieron por primera vez en Viena, Austria, en un encuentro centrado en la carrera nuclear y otros asuntos internacionales. La cita fue considerada por ambos dirigentes como útil y necesaria, sin un vencedor claro.

1948. Fue inaugurado en Monte Palomar, California, el telescopio más grande del mundo de ese momento, con una abertura de 5 metros. El avance representó un salto importante para la observación astronómica y la investigación científica.

1943. En Argel fue creado el Comité Francés de Liberación Nacional, en plena II Guerra Mundial. Sus copresidentes fueron Charles De Gaulle y Henri Giraud, en una estructura política clave para la reorganización francesa.

1940. Unos 300 aviones de la Luftwaffe bombardearon París durante la II Guerra Mundial. El ataque dejó unas 900 víctimas civiles y se convirtió en uno de los episodios más duros para la población de la capital francesa.

1862. El gobierno de Estados Unidos reconoció a la República de Liberia, establecida en África con esclavos libertos. La decisión reforzó el reconocimiento internacional de ese Estado africano en el siglo XIX.

1769. James Cook observó desde Tahití el tránsito de Venus frente al Sol con el objetivo de contribuir al cálculo de la distancia entre la Tierra y el Sol. El estudio fue uno de los grandes hitos científicos de la exploración astronómica de la época.

1621. Se fundó en Ámsterdam la Compañía Privilegiada de las Indias Occidentales, vinculada a la marina mercante de los Países Bajos. La entidad se transformó en un poderoso monopolio comercial con acciones negociadas en la Bolsa de Ámsterdam.

1553. Comenzaron por primera vez los cursos en la Real Universidad de México, tras su constitución meses antes. La institución se convirtió en uno de los centros educativos más relevantes de la América colonial.

1098. Las tropas de la Primera Cruzada, tras capturar Antioquía, perpetraron una matanza contra la población turca de la ciudad. El episodio quedó registrado entre los hechos históricos más violentos de aquel conflicto medieval.

Quiénes nacieron un 3 de junio

1904. Nació en Washington D.C. Charles Richard Drew, médico y cirujano estadounidense pionero en el desarrollo de los bancos de sangre. Su trabajo sobre la conservación del plasma fue fundamental para la medicina moderna y para la asistencia sanitaria en tiempos de guerra.

1726. Nació en Edimburgo James Hutton, geólogo escocés considerado el padre de la geología moderna. Sus investigaciones sobre sedimentación, vulcanismo y erosión transformaron la comprensión científica sobre la antigüedad de la Tierra.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.