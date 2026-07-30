Qué se celebra hoy, jueves 30 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, jueves 30 de julio de 2026, en esta nota encontrará las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos relevantes de esta fecha en la historia.

Qué se celebra este 30 de julio

Cada 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca destacar el valor de los vínculos entre las personas como herramienta para fomentar la paz, la solidaridad y el entendimiento entre los pueblos. Según el organismo, en un contexto global atravesado por conflictos, desigualdades y violaciones a los derechos humanos, fortalecer las relaciones de afecto contribuye a construir sociedades más justas y a proteger el bienestar colectivo.

La iniciativa tiene sus raíces en propuestas impulsadas en 1997 por la Unesco y resoluciones de la Asamblea General que promueven una cultura de paz basada en valores, actitudes y conductas que rechacen la violencia y prevengan los conflictos desde sus causas profundas. En ese sentido, la ONU subraya la importancia de educar en la tolerancia, la cooperación y el respeto a los derechos humanos desde la infancia, así como de impulsar acciones concretas —como la igualdad de género, la participación democrática y el desarrollo sostenible— para consolidar un futuro más pacífico.

Amistad. Foto: Canva.

Eventos históricos que ocurrieron un 30 de julio

2002: En Pretoria, Sudáfrica, los presidentes de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, y de Ruanda, Paul Kagame, firman un acuerdo de paz que pone fin a cuatro años de guerra. El entendimiento abrió el camino para verificar la retirada de las tropas ruandesas desplegadas en territorio congoleño desde 1998.

1980: La República de Vanuatu, en el océano Pacífico y al noreste de Australia, se independiza de Francia y Reino Unido. El nuevo Estado, integrado por 83 islas de origen volcánico, queda bajo el liderazgo de Walter Lini como primer ministro.

1932: Se inauguran en Los Ángeles, Estados Unidos, las IX Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 37 países y 1.206 deportistas. La competencia se convirtió en uno de los hechos históricos deportivos más recordados de ese año.

1882: El consejo de ministros egipcio declara la guerra a Gran Bretaña. La escalada del conflicto derivó poco después en el desembarco de tropas británicas en Alejandría y Suez, en un episodio clave para la región.

1792: Soldados voluntarios procedentes de Marsella llegan a París para consolidar el orden revolucionario. Lo hacen cantando una marcha que rápidamente se populariza con el nombre de "La Marsellesa" y que más tarde será declarada himno nacional francés.

1789: Zarpan del puerto de Cádiz las fragatas Atrevida y Descubierta, comandadas por Alejandro Malaspina. La expedición político-científica fue una de las más importantes de la Ilustración española y reunió a destacados astrónomos e hidrógrafos.

1502: En su cuarto viaje, Cristóbal Colón descubre la isla de Guanaja, a la que llama "Isla de los Pinos". Se trató de la primera tierra de la actual Honduras recorrida por los españoles, antes de su llegada al continente semanas después.

1419: En Praga, los seguidores del predicador Jan Zelivsky arrojan por las ventanas del ayuntamiento de la Ciudad Nueva a consejeros de la delegación contrarreformista. Este episodio, conocido como la defenestración de Praga, marca el inicio de la revolución husita.

49 a. C.: En Hispania, en la actual Lérida, se enfrentan los ejércitos romanos de Julio César y Pompeyo en la Batalla de Ilerda. La experiencia militar de las tropas cesarianas resultó determinante en el desarrollo posterior de la campaña.

Quiénes nacieron un 30 de julio

1863: Nace en Dearborn, cerca de Detroit, Henry Ford, industrial estadounidense y fundador de Ford Motor Company. Su nombre quedó asociado a la producción en masa y a la transformación de la fabricación industrial a través de la cadena de montaje.

Henry Ford. Foto: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

1818: Nace en Thornton, Inglaterra, la escritora británica Emily Brontë. La autora de "Cumbres borrascosas" es una de las figuras centrales de la literatura inglesa del siglo XIX y forma parte de una de las familias literarias más reconocidas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.