Qué se celebra hoy, domingo 5 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 5 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. En esta fecha se recuerdan episodios políticos, militares y culturales que forman parte de las efemérides del 5 de julio.

Eventos históricos que ocurrieron un 5 de julio

2015: En Grecia se celebró un referéndum convocado por el primer ministro Alexis Tsipras, en medio de una crisis financiera marcada por el corralito y el control de capitales. Más del 62 % de los votantes rechazó la propuesta de austeridad impulsada por los socios europeos.

1950: La Knesset, el parlamento israelí, aprobó la Ley del Retorno, una norma central en el Estado de Israel. La legislación concedió residencia y ciudadanía a personas judías o descendientes de judíos de distintas partes del mundo que desearan emigrar al país.

1946: El diseñador francés Louis Reard presentó el bikini, un bañador de dos piezas que marcaría un cambio en la moda femenina. El nombre de la prenda fue tomado de las islas Bikini, donde Estados Unidos realizaba pruebas nucleares en el Pacífico.

1859: El capitán N. C. Middlebrooks descubrió el atolón de las Islas Midway mientras navegaba a bordo del ballenero Gambia. Luego tomó posesión del territorio en nombre de Estados Unidos, en el marco del Acta de las Islas del Guano.

1830: Francia invadió Argel y los territorios circundantes con el objetivo de poner fin a la piratería berberisca. El avance militar dio inicio a un prolongado período de dominio colonial francés en Argelia.

1813: Tropas británicas desembarcaron en Alicante para iniciar la ofensiva final contra las fuerzas francesas en la península ibérica. La operación formó parte del tramo decisivo de la guerra en territorio español.

1811: El Congreso de Venezuela proclamó la independencia del país, a pedido de Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Además, se dotó a la nueva nación de una Constitución, considerada la primera Carta Magna aprobada en Hispanoamérica.

1808: Napoleón I entregó oficialmente a su hermano José la corona de España. José I ejercería el trono hasta 1813, en un período marcado por la resistencia popular y el conflicto derivado de la ocupación napoleónica.

1807: En Buenos Aires, las tropas inglesas fueron reducidas por el Regimiento de Patricios comandado por Cornelio Saavedra. El episodio resultó clave para el desenlace de la segunda invasión británica al Río de la Plata.

Quiénes nacieron un 5 de julio

1889: Nació en Maison-Laffite, Francia, Jean Cocteau, escritor, poeta, dramaturgo, diseñador y director de cine. Su obra alcanzó proyección internacional y mantuvo una fuerte influencia sobre la literatura y el cine de su tiempo.

1853: Nació en Hertfordshire, Reino Unido, Cecil John Rhodes, empresario, colonizador y político británico. Fue fundador de la compañía De Beers y una figura central en la expansión colonial británica en el sur de África.

1717: Nació en Lisboa Pedro III de Portugal, quien más tarde accedería al trono como consorte. Su figura quedó vinculada a la monarquía portuguesa de fines del siglo XVIII.

465: Nació Ahkal Mo' Naab' I, futuro gobernante de la ciudad-estado maya de Palenque, en el actual México. Su mandato estaría asociado a una etapa de ampliación del poderío de ese señorío sobre regiones vecinas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.