Duolingo: cómo aprender ingles y otros idiomas desde una app

Duolingo es una aplicación para aprender idiomas desde el teléfono o la computadora. Esta aplicación gratuita está disponible para Android, iOS o desde su web.

Esta plataforma de aprendizaje fue creada en 2011 con el objetivo de aprender un idioma de forma gratuita, personalizada e interactiva. Es una de las app más descargadas en todo el mundo y tiene más de 300 millones de usuarios.

En Duolingo no solo se puede aprender inglés, también están disponibles los siguientes idiomas: alemán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, francés, griego, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, neerlandés, polaco, portugués, rumano, ruso, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita y árabe.



Todos los idiomas están presentes en la versión gratuita de la aplicación. No obstante, existe una versión Plus para aquellos que quieren eliminar la publicación del sitio y acceder a los cursos de forma offline.



¿Cómo usar Duolingo? Antes de empezar aprender uno o más idiomas es necesario hacerse una cuenta. Se puede utilizar el perfil de Facebook, de Google o utilizar otro correo electrónico.

Una vez creado el perfil ya se puede comenzar a aprender idiomas. Para eso, deberás elegir el idioma que querés aprender. En cada uno de los idiomas disponibles se puede elegir entre un examen para probar el nivel en el que te encontrás o comenzar directamente con el curso.

Cada idioma tiene diferentes niveles. Inglés, por ejemplo, cuenta con 8, mientras que el italiano cuenta con 4. Cada nivel superado te dará puntos de experiencia que te permitirán competir en ligas. Estos puntos EXP también se podrán conseguir pasando pruebas individuales, pruebas de sección y leyendo cuentos (solo disponible para el idioma inglés).



Cada usuario podrá adaptar el aprendizaje a sus horarios y a su conocimiento previo. Además, no es necesario aprender solo un idioma a la vez, sino que se puede ir cambiando las opciones en caso de querer avanzar con más de uno de forma diaria.



De acuerdo a la web de la aplicación “un estudio comprobó que 34 horas usando Duolingo es equivalente a 1 semestre universitario de aprendizaje de idiomas”.