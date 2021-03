Día Internacional de los Bosques: claves y políticas para su preservación

La preservación de los bosques forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OD) de las Naciones Unidas (ONU) y, por tal motivo, hoy, 21 de marzo, el mundo celebrará el Día Internacional de los Bosques.

El tema de la jornada en 2021 es “Restauración forestal: un camino a la recuperación y el bienestar”. La ONU detalla en su sitio web que “la pérdida y la degradación de los bosques genera grandes cantidades de gases que provocan el calentamiento del clima”. Por lo tanto, la restauración y la gestión sostenible de los bosques ayudan a afrontar esta doble crisis: del clima y de la biodiversidad. Además, estas actividades generan bienes y servicios necesarios para el desarrollo sostenible.

Siguiendo esta línea, Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente, dijo a El País que “la idea del Día Internacional de los Bosques busca generar conciencia sobre la importancia que tienen, no solo para el ser humano, sino lo que implican para la biodiversidad; puesto que son el hábitat de miles de seres vivos”.

Amarilla destacó el rol que cumplen desde el punto de vista ecológico, económico y social: “El bosque es fundamental desde muchos aspectos, la purificación del agua o las inundaciones son algunos de los ejemplos”.

El bosque.

El biólogo y botánico César Fagúndez, docente del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República, explicó a El País que por la ubicación geográfica de Uruguay conviven en el territorio distintos tipos de bosques con especies particulares. “Al bosque lo entendemos como un conjunto donde dominan las formas de vida arbóreas”, señaló el especialista.

Y agregó: “Es un ecosistema terrestre muy importante para el planeta. Tienen la capacidad de regular el clima al fijar el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger el suelo de las erosiones de las crecidas de ríos y arroyos, conservar la biodiversidad, entre otras”.

Fagúndez resaltó la relevancia de los bosques como un ecosistema importante para las diferentes especies de todos los reinos. “Son muy importantes para el refugio y brindan un apoyo para el desarrollo para otras formas de vida que van desde hongos y bacterias hasta animales”, añadió.

El investigador del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDEClBA) apuntó que “la ignorancia y el desconocimiento son la principal amenaza que enfrenta cualquier ser vivo de este planeta”.

“Nadie protege lo que no conoce. Cuando hablamos de protección, tiene que ver con conocer los beneficios del bosque. Si los conocemos probablemente dejaremos de comprar leña de monte nativo o de consumir los productos asociados. Sin embargo, estamos lejos de que se logre esto”, reflexionó.

El desconocimiento no es el único desafío para el ecosistema: los bosques sufren amenazas de incendio o de tala. Además, a medida que son intervenidos por el humano pueden aparecer plagas como insectos, hongos o enfermedades: “Cuando atacamos la dinámica del ecosistema se produce una degradación y todo eso amenaza el crecimiento, la supervivencia de los árboles, el agua y el conjunto de la biodiversidad”.

¿Cómo puede ayudar la sociedad civil?

Existen pequeñas acciones que la sociedad civil puede tomar para proteger a los bosques o montes nativos del Uruguay.



Desde Ambá, organización sin fines de lucro que trabaja en la Sierra de Rocha, se trabaja por generar concientización para revalorizar el rol del bosque y su importancia en el ecosistema.



“Uruguay tiene un marco regulatorio que protege al bosque”, indicó Maximiliano Costa, coordinador general de Ambá.



A nivel nacional, la deforestación de los bosques nativos está prohibida, por lo que el consumo de leña de monte, por ejemplo, no debería permitirse. Sin embargo, la tala no es el único desafío que enfrentan los ecosistemas. Si la propuesta es restaurar los bosques en pie, es necesario comprender que, aunque la superficie de bosques permaneció incambiada en la última mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, el bosque nativo enfrenta una de sus principales amenazas que es la degradación, resaltó Costa en diálogo con El País.



Además, advirtió que en las zonas costeras, donde los bosques están en predios privados, la mayoría de las intendencias no tienen planes de ordenamiento territorial y forestales para preservar el bosque psamófilo.



En el caso de Ambá, la organización trabaja en la concientización y promoción de los bosques serranos de Rocha, que están conformados por muchas especies de árboles nativos.



Además, la organización puso un foco importante en el trabajo con predios privados. En ellos la flora y fauna nativa se protegen y se estudian gracias a las cámaras trampa y el trabajo de campo que la organización despliega con un equipo multidisciplinario de profesionales.