Desafío El País: el nuevo juego para poner a prueba tus conocimientos sobre el Mundial y competir por premios

El Mundial no solo se vive partido a partido. Ahora también se juega. El País lanza Desafío El País, una nueva experiencia interactiva que invita a los lectores a responder preguntas sobre la Copa del Mundo, anticipar resultados y demostrar cuánto saben sobre la máxima cita del fútbol. A través de una dinámica gratuita, simple y competitiva, los participantes podrán sumar puntos, escalar posiciones en un ranking general y competir por grandes premios, entre los que se destaca el primer premio de dos pasajes a Buenos Aires.

¿Cómo se juega?

Desafío El País combina preguntas de actualidad, conocimiento deportivo y predicciones sobre los acontecimientos más importantes del Mundial.

Los participantes encontrarán distintos tipos de desafíos. Algunas preguntas pondrán a prueba cuánto saben sobre equipos, jugadores, estadísticas, historias y contenidos vinculados a la cobertura periodística de El País. Otras requerirán anticipar resultados antes de que ocurran, como el ganador de un partido.

Cada participación se hace con fichas del juego. El usuario selecciona una respuesta, confirma su jugada y espera el resultado. Si acierta, obtiene recompensas en forma de fichas y puntos que le permiten avanzar en el ranking.

Un beneficio exclusivo para los suscriptores

Todos los usuarios comienzan con fichas de regalo para dar sus primeros pasos en la competencia.

Sin embargo, los suscriptores de El País cuentan con una ventaja adicional desde el inicio: reciben 50 fichas de bienvenida. Este beneficio exclusivo permite participar en más desafíos desde el primer día y aumenta las oportunidades de sumar puntos para el ranking.

Una competencia que premia a los mejores

El desempeño de cada participante se refleja en una tabla de posiciones que se actualiza a medida que se acumulan puntos.

Al cierre de cada etapa, los jugadores mejor ubicados en el ranking accederen a premios.

¿Dónde Jugar?

Desafío El País es gratis y ya está disponible. Para comenzar, ingresá a cliqueando en el botón debajo, obtené tus fichas de bienvenida y empezá a competir.